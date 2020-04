Ai-je besoin de PlayStation Plus pour diffuser des jeux sur Twitch sur ma PS4?

Meilleure réponse: Nan! PlayStation Plus n’est pas nécessaire pour diffuser sur Twitch. Cependant, si vous envisagez de diffuser des jeux multijoueurs avec vos amis ou de jouer à des jeux en ligne avec des visionneuses de flux, vous voudrez peut-être acheter un abonnement Plus. Il n’est pas nécessaire pour les jeux en solo.

Streaming depuis votre PS4 vers Twitch

Le streaming du gameplay sur Twitch est devenu simple. La PlayStation Plus n’est pas nécessaire, sauf si vous cherchez à jouer avec des amis et des téléspectateurs dans des jeux en ligne. Pour commencer à diffuser sur votre PlayStation 4:

appuyez sur la Partager sur votre manette.

Sélectionnez ensuite Gameplay diffusé.

Un menu apparaîtra vous donnant la possibilité de l’endroit où vous souhaitez diffuser en streaming: Twitch ou Ustream.

Connectez simplement vos comptes PlayStation et Twitch et vous êtes prêt à partir!

Connectez-vous avec vos téléspectateurs

Lorsque vous décidez de diffuser sur votre PS4, vous pouvez également connecter une caméra PlayStation si vous souhaitez partager une vidéo de vous-même avec les téléspectateurs. Les options de votre PS4 vous permettront d’activer ou de désactiver cette fonctionnalité en cliquant sur un bouton. Lorsque vous diffusez avec la caméra, cela créera une petite image dans la fenêtre d’image dans le coin inférieur droit de votre écran. Il est hors de portée de la plupart des jeux des fonctionnalités importantes de l’interface utilisateur.

Dans les options, vous pouvez également désactiver et activer le micro PS4, couper le son de vos jeux, définir les commentaires sur visibles (qui apparaîtront dans un panneau sur le côté droit de votre écran), et envoyer des liens vers Twitter et Facebook ainsi qu’ajouter vos propres commentaires. Lorsque vous avez terminé avec votre flux, vous arrêtez la diffusion en appuyant simplement sur le bouton Partager. La PlayStation a bien réussi à rationaliser la configuration et à faciliter la diffusion depuis sa console. Maintenant, jetez votre cœur!