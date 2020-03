Meilleure réponse: Oui. L’Amazon Paperwhite est l’un des lecteurs électroniques à lumière bleue les moins intrusifs disponibles sur le marché. Cependant, il utilise toujours le rétro-éclairage, ce qui peut provoquer une irritation et perturber votre cycle de sommeil. Un simple filtre à coller ou une paire de lunettes spéciales peut aider à mettre vos yeux à l’aise.

Ai-je besoin d’un filtre à lumière bleue pour mon Kindle Paperwhite?

Beaucoup ont longtemps vanté les avantages de couvrir la lumière bleue émise par les appareils électroniques, bien qu’il y ait également un certain scepticisme à ce sujet.

Les derniers modèles Kindle Paperwhite utilisent un rétro-éclairage à spectre bleu réduit, par rapport aux modèles précédents et à d’autres appareils. Pourtant, certains utilisateurs trouveront que la lecture dans l’obscurité ou juste avant le coucher peut provoquer des irritations et des troubles du sommeil. Heureusement, il existe de nombreuses options abordables pour les filtres à lumière bleue autocollants qui remplissent une double fonction de protection d’écran pour n’importe quel appareil Kindle de marque et de modèle.

Pour ceux qui recherchent quelque chose d’un peu moins permanent et un peu plus élégant, des lunettes “gamer” réduisant la lumière bleue offriront la même protection contre la fatigue oculaire. Ils ont l’avantage supplémentaire de ne pas être limités à une utilisation sur un seul appareil.

Dois-je acheter quelque chose ou y a-t-il des correctifs gratuits?

La lumière bleue affecte tout le monde différemment, et pour certains, l’irritation peut ne pas être assez fréquente ou perturbatrice pour justifier de dépenser plus d’argent sur un appareil. Dans ces cas, de simples modifications apportées aux paramètres du Kindle et à la façon dont il est utilisé peuvent résoudre le problème.

Baisser le rétroéclairage dans les paramètres de l’appareil ne réduira pas seulement la quantité de lumière bleue à laquelle vos yeux sont exposés; il ajoutera également des heures d’autonomie pour plus de lecture. Limiter votre utilisation du Kindle la nuit ou dans l’obscurité réduira également considérablement la fatigue oculaire et contribuera à améliorer vos habitudes de sommeil.

Meilleur lecteur électronique global

Kindle Paperwhite

Maintenant avec une résistance à l’eau IPX8 et jusqu’à 32 Go de stockage

Avec un écran à encre électronique haute résolution, un indice IPX8, une intégration Audible et une autonomie de plusieurs semaines, le Kindle Paperwhite est le meilleur lecteur électronique pour la plupart des gens.