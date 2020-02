Aimez-vous notre nouveau thème sombre?

Vous l’avez peut-être manqué, mais juste avant l’annonce du Galaxy S20 la semaine dernière, nous avons basculé l’interrupteur sur un nouveau thème sombre pour le site Web Android Police. Il est en préparation depuis longtemps et fonctionne sur plusieurs navigateurs et plates-formes (même dans AMP), avec des commandes manuelles pour l’activer et le désactiver à votre guise. Alors, qu’est-ce que tu penses?

Le nouveau thème sombre AP est principalement le résultat de Corbin Davenport d’AP et du développeur en coulisse Maciej Maćkowiak, et ils ont passé beaucoup de temps à faire quelque chose dont nous pouvons être fiers. (Avez-vous vu la note de thème sombre et les balises d’avertissement? Ils sont assez chauds.) Et même si votre navigateur ne prend pas en charge automatiquement le thème sombre, vous pouvez activer manuellement notre nouveau thème d’une simple pression sur un bouton, au haut de n’importe quelle page.

Le basculement manuel du thème sombre sur le bureau (ci-dessus) et mobile (ci-dessous).

À l’heure actuelle, les paramètres automatiques devraient fonctionner dans les navigateurs pris en charge comme Chrome, Firefox et Safari sur plusieurs plates-formes différentes, y compris notre bien-aimé Android. Le changement de thème automatique fonctionne même sur la version AMP de notre site pour les navigateurs pris en charge, vous devriez donc voir le nouveau thème un peu partout où vous nous lisez. (Si cela bogue quelque part, veuillez nous le faire savoir.)

Maintenant que vous avez eu le temps de vous y installer, qu’en pensez-vous?

