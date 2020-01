Aira participe à l’établissement de la nouvelle norme de charge sans fil avec charge positionnelle gratuite

Vous vous souvenez de notre enthousiasme pour le chargeur de charge AirPower d’Apple, qui promettait de rendre la recharge sans fil plus pratique et plus flexible? Nos rêves pour ce système multi-bobines avec la marque Apple ont peut-être été anéantis, mais le rêve d’un bloc-notes n’importe où pour charger est bel et bien vivant et vit à Las Vegas.

Eh bien pas vraiment. C’est en fait l’Arizona.

La norme doit changer

La charge gratuite ou la liberté de position sera probablement la prochaine évolution de la charge sans fil. Les entreprises commencent à reconnaître qu’il existe un besoin de recharge sans fil qui ne nous oblige pas à «trouver le bon endroit» lorsque nous posons nos téléphones pour recharger. Il y a déjà des chercheurs qui tentent de fixer la nouvelle norme. Aira est l’une de ces sociétés qui semble avoir réussi à produire un système de recharge vraiment gratuit et Nomad est son premier client consommateur.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

En octobre, Nomad a annoncé qu’il travaillait avec Aira sur la nouvelle Base Station Pro disponible plus tard cette année. Quand j’ai entendu la nouvelle pour la première fois, je n’y ai pas pensé beaucoup. Génial! Un nouveau chargeur sans fil d’une entreprise que j’aime. NBD (pas grand-chose). Mais j’ai en fait rencontré le PDG et co-fondateur d’Aira, Jake Slatnick, au CES et j’ai acquis une compréhension plus approfondie de l’importance de cette nouvelle technologie et du fait que le nomade, en collaboration avec Aira, lance ce Je pense que ce sera le premier bloc de charge sans fil à chargement gratuit qui n’empilera pas seulement un tas de bobines simples les unes sur les autres.

Pour comprendre pourquoi la Base Station Pro est un gros problème et pourquoi la technologie propriétaire “FreePower” d’Aira est si impressionnante, vous devez vous lancer un peu dans les mauvaises herbes.

Cela commence par un besoin

La norme Qi actuelle prévoit une seule bobine avec un chipset prêt à l’emploi intégré. Lorsque vous entendez parler de blocs de charge multi-appareils, ces blocs de charge utilisent toujours des systèmes de charge à simple bobine. C’est pourquoi vous avez toujours des problèmes avec le «sweet spot». C’est toujours une très petite plage de connexion, même s’il y en a un tas sur un seul pad. Non seulement ce positionnement n’est pas vraiment gratuit, mais il constitue une expérience frustrante pour nous en tant que consommateurs. Nous voulons pouvoir simplement jeter nos téléphones sur nos chargeurs la nuit avant de nous coucher sans avoir à vérifier que l’icône de chargement apparaît. Les chargeurs à simple bobine ne le font tout simplement pas, mais c’est la norme Qi.

C’est là que des entreprises comme Aira entrent en jeu. Aira a commencé avec une fondation de la norme Qi et a construit à partir de celle-ci une matrice de bobine d’alimentation qui trouve l’appareil, où qu’il atterrisse, et crée un point idéal pour activer dynamiquement la fourniture d’énergie. Si vous déplacez votre téléphone sur la surface, la matrice le suivra, créant de nouveaux points doux là où il atterrit.

“Nous avons essayé, lorsque nous avons commencé à suivre les directives Qi, nous avons constaté que cela ne fonctionnerait tout simplement pas et nous devions concevoir la chose nous-mêmes”, a déclaré Slatnick. “Nous avons conçu une implémentation de transmission d’énergie sans fil à bobine totalement unique et avons écrit le chipset avec plus de 200 000 lignes de code pour alimenter le tout, ce qui était vraiment un grand exploit.” Ce n’est pas un système de bobine standard.

La technologie FreePower d’Aira fonctionne également avec plusieurs appareils. Ainsi, vous pouvez avoir plusieurs téléphones, plusieurs étuis de casque de chargement sans fil et plusieurs étuis de chargement sans fil avec prise en charge de la charge sans fil (attendez, ma tête doit cesser de tourner très rapidement). Selon la taille de la surface, vous pourriez potentiellement jeter 5, 10 … 50 appareils, et ils seraient tous identifiés et chargés en même temps.

“L’un des défis au début était de trouver comment différencier les appareils et comment gérer les diaphonie lorsque les appareils communiquent avec le pad”, a déclaré Slatnick. “Tout communique de manière indépendante, – chaque appareil a son propre champ magnétique positionné directement en dessous, et le pad recherche activement des appareils, donc lorsque vous placez votre appareil sur le pad, le sweet spot se forme directement sous cet appareil.”

Grands rêves, nobles objectifs

Slatnick affirme que, bien que son système FreePower soit de 5 watts, la société a vu des résultats qui, grâce à sa gestion de la chaleur, permettent une charge rapide supérieure à 7,5 watts, au moins dans un sens général.

“Le téléphone dicte la puissance qu’il veut. Le téléphone dira donc:” donnez-moi 7,5 watts ou donnez-moi 5 watts “, et pendant qu’il se charge, il ne prend en fait que 7,5 watts de charge rapide pendant quelques minutes avant la la batterie chauffe et le téléphone dit: «donnez-moi moins», puis il utilise cette puissance pendant 5 à 20 minutes, puis le téléphone dit encore «donne-moi beaucoup moins» et il ne donne qu’environ 2 à 3 watts pour le reste du cycle de charge “, a déclaré Slatnick.

Ce n’est pas nécessairement ainsi que fonctionnent tous les chargeurs sans fil, et il existe sur le marché certains produits qui tiennent compte de la gestion de la chaleur, mais je vois son point de vue, qui est qu’un avantage de la matrice de bobines d’Aira permet une meilleure gestion de la chaleur, qui à son tour fournit une expérience de charge plus rapide sur le long terme.

Je n’ai pas eu l’occasion de tester cette affirmation, mais je le ferai une fois qu’il y aura un produit avec lequel je pourrai tester. Une chose que j’ai pu tester de première main, cependant, a été la détection rapide de l’appareil. Pratiquement dès que vous placez votre téléphone n’importe où sur le chargeur, il le trouve et commence à le charger.

“Ce que nous avons fait est basé sur le protocole Qi pour une détection rapide des appareils afin de maximiser l’efficacité avec un système multi-bobines”, a déclaré Slatnick.

L’avenir de la charge positionnelle gratuite est maintenant

Aira n’est pas la seule entreprise à travailler sur la charge positionnelle gratuite. Des entreprises comme NXP et Convenient Power travaillent sur des versions, et ZENS a récemment lancé un chargeur sans fil à 16 bobines qui offre une liberté de position (bien que celui-ci ne soit en réalité qu’un tas de bobines simples empilées les unes sur les autres, ce qui a ses propres problèmes, comme l’épaisseur, la gestion de la chaleur et la vitesse de détection de l’appareil). Aira a réussi à réussir dès le début et, grâce à cette collaboration avec Nomad, sera en mesure de lancer le premier produit de consommation construit avec une nouvelle matrice multi-bobines qui résout les problèmes des autres chargeurs sans fil qui empilent juste un tas de s’enroule en un seul tampon.

ZAGG a également récemment annoncé que sa marque Mophie (sans doute la société de solutions de charge la plus populaire) travaille sur un chargeur sans fil positionnel gratuit. ZAGG n’avait aucune information spécifique sur les partenariats, mais j’ai fait une demande pour parler à quelqu’un qui pourrait fournir plus d’informations. Je suis sûr que j’aurai bientôt une partie 2 “de cette histoire.

Pour l’instant, je suis très enthousiasmé par le prochain lancement de Nomad Base Station Pro, qui, au moment d’écrire ces lignes, est le premier du genre. Je vais aller sur le terrain, et je vais mettre ce mauvais garçon à travers la sonnerie. Aira a fait de grandes déclarations, et si elle est aussi efficace et rapide qu’elle est censée l’être, elle sera énorme, tout comme l’avenir de la recharge sans fil.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Tu veux ça

CES 2020: 5 pièces technologiques folles et chères dont personne n’a besoin mais que tout le monde veut



Des téléviseurs 8K massifs aux drones étanches en passant par les machines à laver alimentées par l’IA et les Lamborghini alimentés par Alexa, il y avait un produit hors de portée pour tout le monde au salon.

OnePlus The Network

Le OnePlus 8 serait équipé pour le mmWave 5G de Verizon



Le OnePlus 8 sera lancé aux États-Unis en tant que téléphone 5G sur le réseau mmWave de Verizon, selon un nouveau rapport.

Pas de tweets pour toi

Twitter est en panne à New York, Montréal, au Japon et dans d’autres parties du monde



Twitter est un excellent moyen de tuer un certain temps d’un vendredi après-midi, mais pour les gens dans certaines parties du monde, cela ne se produit pas en raison de problèmes de panne.

Sur la route sans fil

Allez sans fil partout avec ces banques d’alimentation Qi pour recharger votre téléphone



La charge portable est excellente, mais les câbles sont accrochés, déchirés et oubliés. Les banques d’alimentation sans fil n’ont pas besoin de câbles puants.