AirPods 3: pourquoi nous n’avons pas besoin d’un nouveau design

Le moulin à rumeurs Apple suggère qu’Apple travaille dur sur un AirPods Pro à bas prix qui pourrait arriver sur le marché dans les prochaines semaines. Duped AirPods Pro Lite, les nouveaux écouteurs sont une bonne idée, surtout s’ils finissent par remplacer les AirPod habituels de la gamme populaire.

Lancés pour la première fois à la fin de 2016, les AirPod ont été une réussite éclatante pour une entreprise qui ne publie pas si souvent de nouveaux produits. Au moment où Apple a sorti les AirPods 2 au début de 2019, sa place dans l’histoire audio était déjà sécurisée. Cependant, l’arrivée plus tard dans l’année des AirPods Pro a poussé la ligne dans la stratosphère.

Comme je l’ai noté en février, malgré la popularité, le design original des AirPods n’est pas pour tout le monde. Et parce qu’ils ne viennent pas avec des écouteurs de tailles différentes, cela ne changera jamais. Certaines personnes, moi y compris, ne peuvent tout simplement pas porter ces petits bâtons blancs embêtants à leurs oreilles.

Entrez dans l’AirPods Pro, qui présente un design beaucoup plus confortable et flexible que l’original qui est illustré par trois tailles d’embouts en silicone. Ce poinçon un-deux garantit plus ou moins l’ajustement parfait, quelle que soit la taille de votre oreille.

Quelque chose pour tout le monde

Apple n’a jamais parlé d’exclusion. Pour cette raison, ne soyez pas surpris de voir l’entreprise abandonner le design original des AirPods cette année pour un modèle que tout le monde peut porter. Les “AirPods 3” pourraient très bien être les AirPods Pro Lite mentionnés dans la rumeur.

Bien que les détails sur ces écouteurs ne soient pas encore connus, il ne faut pas beaucoup de créativité pour imaginer ce que ces écouteurs excluront par rapport aux AirPods Pro.

Les AirPods 3 peuvent être livrés sans résistance à la sueur et à l’eau et ne sont peut-être livrés qu’avec un étui de charge standard (non sans fil). De plus, l’article à moindre prix pourrait être sans annulation active du bruit et égaliseur adaptatif.

Qu’est-ce que tu penses?

Les AirPods 2 ont été introduits en mars 2019. Par conséquent, attendez-vous à ce qu’Apple annonce ses plans pour 2020 plus tôt que tard.

Pensez-vous qu’Apple devrait abandonner le design original des AirPods ou aller de l’avant uniquement avec le design des AirPods Pro? Faites-le nous savoir ci-dessous.

