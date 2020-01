AirPods et iPad Pro présentent les meilleures offres de lundi

Les meilleures offres d’aujourd’hui incluent les AirPods 2 d’Apple avec un étui de chargement sans fil à un niveau record d’Amazon, ainsi que des offres sur iPad Pro et un nouveau lot de baisses de prix Anker. Rendez-vous ci-dessous pour tout cela et plus encore.

Les AirPod d’Apple sont en vente sur Amazon

Amazon propose Apple AirPods 2 avec étui de charge pour 129 $ expédiés. À titre de comparaison, l’offre d’aujourd’hui est de 30 $ de réduction sur le tarif courant et d’un retour au prix absolu d’Amazon. Vous pouvez saisir les mêmes AirPod avec l’étui de chargement sans fil pour 169 $ (Rég. 199 $). Les AirPod de deuxième génération prennent en charge «Hey, Siri» et incluent la puce H1 mise à niveau d’Apple pour un appariement sans fil rapide. Nous les avons adorés lors de notre examen pratique.

Presque tous les modèles iPad Pro d’Apple sont marqués

Amazon prend 199 $ de rabais divers modèles d’iPad Pro. Les annonces de 11 et 12,9 pouces sont toutes deux en cours de remise, ce qui revient aux prix de nos mentions de décembre et au plus bas que nous ayons enregistré depuis des mois. Les modèles cellulaires et Wi-Fi sont disponibles dans les deux cas. Faites bon usage de vos économies et prenez l’Apple Pencil de deuxième génération. Il fait passer votre expérience iPad Pro au niveau supérieur avec «la précision, la réactivité et la fluidité naturelle d’un instrument d’écriture traditionnel et la polyvalence pour devenir tellement plus».

Réduction du chargeur USB-C GaN d’Anker

Anker lance un nouveau lot d’offres sur Amazon pour commencer la semaine. Notre premier choix est le chargeur mural USB-C 30 W GaN d’Anker avec câble Lightning pour 32 $. À titre de comparaison, il coûte généralement 45 $, et l’accord d’aujourd’hui marque un nouveau record absolu sur Amazon. Il s’agit de l’une des dernières versions d’Anker, mise en évidence par une conception GaN «40% plus petite qu’un chargeur MacBook prêt à l’emploi». Ce modèle est prêt à alimenter bon nombre des derniers appareils sur le marché aujourd’hui. Livré avec un câble USB-C vers Lightning également. Découvrez l’intégralité de la vente ici.

Meilleures offres de reprise

. garde également un œil sur les meilleures offres de reprise sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, et plus encore chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou dirigez-vous simplement vers notre partenaire d’échange directement si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils d’occasion contre de l’argent et soutenir . en cours de route! Utilisez le code . pour un 15 $ supplémentaires sur tous les métiers.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore!

Dans les coulisses du CES 2020: pratique avec la meilleure technologie de Vegas [Video]

Meilleur moniteur à prix abordable sur Amazon: le Feelworld F5 en vaut-il la peine? [Video]

Examen de la platine de référence Fluance: faire passer le vinyle au niveau supérieur [Video]

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation auto générateurs de revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: