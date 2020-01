AirPods Pro, 5 $ de prises intelligentes, 29 $ Roku, plus – .

Jeudi, il y a des tonnes de bonnes affaires qui attendent d’être exploitées, mais la star de l’émission est une affaire rare qui réduit les AirPods Pro à leur prix le plus bas de tous les temps du Black Friday. Ils sont en rupture de stock à partir de cet après-midi, mais vous devez toujours les commander maintenant pour bénéficier de la remise, et ils seront expédiés plus tôt que vous ne le pensez. Nous avons commandé une paire lorsque Amazon a indiqué le délai de livraison comme 1-2 mois, et ils sont arrivés en moins d’une semaine! D’autres modèles d’AirPods sont également en vente avec des réductions allant jusqu’à 40 $.

Les autres offres phares de jeudi incluent de superbes prises intelligentes Wi-Fi qui fonctionnent avec Alexa et Google pour seulement 5,25 $ la pièce en utilisant le code de coupon E22PXEVO, l’Echo Dot très populaire pour les voitures pour seulement 19,49 $, le Roku Premiere bien-aimé avec 4K et HDR pour seulement 29 $ et une TV Fire 4K de 50 pouces pour seulement 279,99 $.

Offres AirPods

AirPods Pro

Suppression active du bruit pour un son immersif

Mode transparence pour entendre et se connecter avec le monde qui vous entoure

Trois tailles d’embouts en silicone doux et effilé pour un ajustement personnalisable

Résistant à la sueur et à l’eau

L’égalisation adaptative ajuste automatiquement la musique à la forme de votre oreille

Configuration facile pour tous vos appareils Apple

Accès rapide à Siri en disant «Hey Siri»

L’étui de chargement sans fil offre plus de 24 heures d’autonomie

AirPods 2

Automatiquement allumé, automatiquement connecté

Configuration facile pour tous vos appareils Apple

Accès rapide à Siri en disant «Hey Siri»

Appuyez deux fois pour jouer ou avancer

La nouvelle puce pour casque Apple H1 offre une connexion sans fil plus rapide à vos appareils

Charge rapidement dans le cas

Le boîtier peut être chargé à l’aide du connecteur Lightning

AirPods 2 avec étui de chargement sans fil

Automatiquement allumé, automatiquement connecté

Configuration facile pour tous vos appareils Apple

Accès rapide à Siri en disant «Hey Siri»

Appuyez deux fois pour jouer ou avancer

La nouvelle puce pour casque Apple H1 offre une connexion sans fil plus rapide à vos appareils

Charge rapidement dans le cas

Le boîtier peut être chargé sans fil à l’aide d’un tapis de charge compatible Qi ou à l’aide du connecteur Lightning

Mini prises intelligentes Wi-Fi Gosund (paquet de 4)

Contrôle depuis n’importe où: La façon la plus simple et la plus abordable de rendre votre maison intelligente est d’obtenir une prise intelligente. Allumez / éteignez l’électronique de n’importe où avec votre smartphone

Commande vocale mains libres: fonctionne avec Alexa et Google Home. Contrôlez vos appareils via la commande vocale. Expérience mains libres, parfaite pour maman, les personnes handicapées ou l’interrupteur d’éclairage avec une certaine difficulté à atteindre

Fonctions conviviales: vous pouvez créer un groupe / scène pour tous vos appareils et en contrôler plusieurs avec une seule commande. Définissez un horaire sur l’application pour qu’elle s’allume / s’éteigne à certaines heures de la journée et n’importe quel jour de la semaine

Profitez d’une installation rapide: la configuration est simple et rapide. Aucun hub requis. Contrôle flexible d’une large gamme d’appareils enfichables, tels que lumière, ventilateur, radio, éclairage d’aquarium, éclairage d’arbre de Noël, mijoteuse, brûleurs à cire, moniteurs, haut-parleurs et chargeurs

Services à la clientèle à vie: les prises intelligentes Gosund bénéficient d’une garantie de remboursement de 90 jours, d’une garantie de 2 ans et d’une assistance à vie

Roav Viva par Anker

Alexa Inside: le service vocal d’Amazon vous offre un contrôle vocal complet dans votre voiture. Dites simplement le mot pour obtenir un itinéraire, écoutez des livres audio d’Audible, magasinez en ligne, écoutez de la musique, etc. via Bluetooth, Carplay ou Android Auto. (Remarque: la transmission FM, AUX et Spotify ne sont pas prises en charge.)

Charge à grande vitesse: deux ports de charge équipés de la technologie exclusive PowerIQ d’Anker offrent des vitesses de charge incroyables au conducteur et au passager. Qualcomm Quick Charge non pris en charge.

Prend en charge la communication Alexa: appels, messagerie, accueil et annonces, le tout en mains libres.

Ce que vous obtenez: Roav VIVA, manuel d’utilisation, guide de démarrage rapide, carte heureuse, garantie de 12 mois et notre service client amical. (Remarque: Roav VIVA est compatible avec les smartphones iOS et Android.)

Remarque: veuillez vérifier les dimensions de l’espace entourant l’allume-cigare de votre voiture pour voir si VIVA conviendra avant l’achat. Si votre VIVA ne peut pas être branché ou a des problèmes de connexion Bluetooth, retournez-le pour un remboursement complet dans les 30 jours suivant l’achat. Veuillez vérifier la liste des modèles de voitures inadaptés auxquels VIVA est incompatible avec dans le Guide de l’utilisateur figurant dans la section Spécifications techniques ci-dessous. Si vous avez d’autres problèmes, contactez-nous via Live Chat dans l’application.

Roku Premiere

Nouveau! Disney + et Apple TV sont désormais en streaming sur tous les appareils Roku

Image incroyable, valeur incroyable: découvrez votre téléviseur préféré avec des détails et une clarté incroyables. Que vous diffusiez en HD, 4K ou HDR, vous profiterez d’une qualité d’image optimisée pour votre téléviseur avec une résolution nette et des couleurs vives

Des tonnes de puissance, des tonnes de plaisir: vif et réactif, vous diffuserez vos favoris en toute simplicité, des films et séries sur Apple TV, Prime Video et Netflix, aux alternatives de câble comme Sling, profitez de la télévision la plus parlée parmi des milliers de canaux

La configuration est un jeu d’enfant: branchez-la avec le câble HDMI haut débit Premium inclus, connectez-vous à Internet et commencez à diffuser – c’est aussi simple que cela

Télécommande simple: elle contient tout ce dont vous avez besoin pour démarrer la diffusion, ainsi que des boutons de raccourci vers les chaînes de diffusion populaires

Mises à jour automatiques du logiciel: obtenez le logiciel le plus récent et les nouvelles fonctionnalités sans même y penser

Écoute privée sur mobile: utilisez l’application mobile gratuite Roku pour augmenter le volume de vos émissions sans déranger la maison

Divertissement sans fin: diffusez ce que vous aimez, y compris la télévision gratuite, les actualités en direct, les sports et plus encore; Ne manquez jamais les événements dont on parle le plus, les émissions primées, les derniers succès de superproductions et bien plus encore. Il est facile de diffuser ce que vous aimez et de réduire les factures de câble

TOSHIBA 50LF711U20 Téléviseur LED Smart HDR 4K Ultra HD 50 pouces – Fire TV Edition

Expérience Fire TV intégrée – Fire TV Edition rassemble la télévision en direct et votre contenu de streaming préféré sur l’écran d’accueil. Connectez n’importe quelle antenne HD (vendue séparément) pour regarder la télévision en direct en direct ou diffuser des films et des émissions de Disney +, Netflix, Prime Video, Hulu, HBO et plus encore.

Dolby Vision HDR – Image 4K HDR améliorée avec une plage de contraste étendue et une luminosité supérieure.

Qualité d’image réaliste – Découvrez une qualité d’image 4K Ultra HD à couper le souffle avec plus de 8 millions de pixels pour une clarté étonnante, un contraste profond et des couleurs vives. Regardez des films et des émissions de télévision prendre vie en ultra haute définition.

Télécommande vocale avec Alexa – Tout ce que vous attendez d’une télécommande – plus lancer des applications, rechercher des émissions de télévision, changer les entrées, contrôler les appareils intelligents et plus encore, en utilisant uniquement votre voix. Avec les boutons Prime Video, Netflix, HBO et PlayStation Vue, accédez instantanément à vos applications préférées.

Continue de devenir plus intelligent – Ce téléviseur est intelligent et simple à tous points de vue. Branchez-le, connectez-vous au Wi-Fi et profitez-en. De plus, votre téléviseur devient de plus en plus intelligent grâce aux nouvelles compétences et fonctionnalités d’Alexa grâce à des mises à jour logicielles en direct automatiques, afin que vous ayez toujours les dernières nouveautés.

