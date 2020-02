AirPods Pro et Naturespace est une excellente technique de méditation

Récemment, j’ai décidé de choisir la méditation comme une habitude saine et quotidienne. J’ai réalisé que je ne suis pas du genre à méditer pour m’asseoir dans une pièce calme sans autre son que ma respiration. Au lieu de cela, je veux échapper un peu à la réalité en me plongeant dans un paysage sonore relaxant.

Immersion avec suppression du bruit

L’annulation du bruit des AirPods Pro en fait un appareil de méditation parfait pour cette méthode. Quand je les ai reçus par la poste et essayé la fonctionnalité dans mon appartement relativement calme, j’ai été étonné de voir à quel point la pièce était plus calme. Le monde s’estompa comme dans une de ces salles d’isolation acoustique. J’ai réalisé à quel point ils seraient parfaits avec une application que j’aime appelée Naturespace.

Naturespace est mon application préférée pour la détente. Il est basé sur ce qu’ils appellent le «son holographique», qui est un son surround 3D. Lorsque vous choisissez une bande-son de la nature à écouter, vous entendrez des sons tout autour de vous et cela semble réaliste, comme s’il y avait vraiment un oiseau qui surgit derrière vous.

La meilleure partie de Naturespace est que, contrairement aux autres applications utilisées pour la méditation, cela ne nécessite pas d’abonnement. Il est livré avec une belle sélection de bandes sonores gratuites et préinstallées. Si vous en voulez plus, vous pouvez parcourir le catalogue et en acheter un, et vous pouvez télécharger un court aperçu pour voir si vous l’aimez.

Voici quelques-unes de mes chansons préférées:

La lumière du soleil dans la grande forêt de trembles

Riverwind Dreaming

The Ascendancy of The Redwoods: Pas génial pour la méditation parce que les appels des corbeaux peuvent être distrayants, mais c’est une piste amusante à utiliser lorsque je travaille.

Les Ultra-Violets

Nuit au lac inconnu

Il a également une minuterie de sommeil. Ma configuration de méditation consiste simplement à mettre mes AirPods Pro, à allumer Naturespace, puis à me coucher pendant 10 minutes en respirant lentement. Vous pouvez configurer la minuterie de sommeil pour atténuer doucement les sons, de sorte que vous ne serez pas interrompu par une alarme saccadée une fois votre séance de méditation terminée. Même si vous ne méditez pas, c’est aussi une bonne application à utiliser pour vous aider à vous endormir.

Magasin d’applications: Gratuit (offre des achats intégrés)

