AirPods Pro: quelle est la différence entre la transparence et la suppression du bruit

La fonctionnalité la plus annoncée de l’AirPods Pro est la suppression active du bruit. Le mode Transparence intégré est moins publicisé, mais peut-être tout aussi important. Voici un aperçu des différences entre les deux et comment les activer.

AirPods Pro contre AirPods 2

En 2019, Apple a présenté les AirPod de deuxième génération. Quelques mois plus tard, les AirPods Pro sont arrivés. Les deux appareils sont similaires à bien des égards. Les deux, par exemple, offrent une activation Hey, Siri et une puce H1 qui permet un appariement transparent entre les appareils. Les deux versions peuvent également utiliser le partage audio afin que vous puissiez partager votre audio entre plusieurs paires d’AirPods.

Les AirPods Pro et AirPods 2 prennent également en charge les messages d’annonce, qui lisent automatiquement les messages pour vous lorsque vous les recevez.

Le nouveau modèle offre un design frais avec un ajustement plus confortable (et des embouts d’oreille en silicone remplaçables). AirPods Pro comprend également une protection contre l’eau adaptative EQ et IPX4. Et puis, il y a l’annulation active du bruit (ANC) et le mode Transparence, bien sûr.

Annulation active du bruit

La fonction Active Noise Cancellation d’AirPods Pro étouffe une grande partie du bruit de fond du monde qui vous entoure. Il le fait en s’adaptant en permanence à la géométrie de votre oreille et à l’ajustement des embouts auriculaires. Il utilise ensuite un microphone extérieur pour identifier le bruit autour de vous. En utilisant ce que l’on appelle «anti-bruit», les écouteurs annulent ce son externe avant que vous ne puissiez l’entendre.

Dans le cadre du processus ANC, l’AirPods Pro utilise également un microphone orienté vers l’intérieur qui écoute les sons indésirables de cette direction. Ce son est également supprimé par l’anti-bruit.

Est-ce que ça marche?

Comme Lory Gil l’a mentionné dans sa critique, “les AirPods Pro sont remarquablement bons pour atténuer le bruit environnemental.” Mon expérience avec la fonction écouteurs a été similaire. Mais comme Lory, je reconnais qu’il ne tient pas une bougie à l’ANC d’une paire de canettes, sur l’oreille ou sur l’oreille.

Ne prenez pas cela comme une critique, cependant. Au lieu de cela, je souligne simplement les limites actuelles de l’ANC dans une conception minuscule.

Mode de transparence

J’étais en retard à la soirée AirPods Pro. Quand j’ai enfin rejoint le fun en début d’année, c’est le mode Transparence de l’appareil qui m’a le plus intéressé. Au fil des ans, j’ai utilisé de nombreux casques ANC et non ANC. Cependant, le mode Transparence est une bête différente et celle qui est la plus difficile à expliquer avec des mots.

Le mode Transparence de l’AirPods Pro ajuste très légèrement l’ANC pour laisser passer la plupart des bruits extérieurs. Idéal pour les moments où vous parlez à des personnes à proximité ou tout simplement besoin d’entendre ce qui vous entoure, le mode équilibre soigneusement les bruits intérieurs et extérieurs.

Dans sa critique, peut-être que Lory l’explique mieux, en notant: “(Le mode Transparence est) différent de la désactivation de l’ANC. Cela ressemble en fait plus à l’activation d’un microphone à l’intérieur des écouteurs qui attirent l’audio extérieur. C’est idéal lorsque vous voulez être capable d’écouter votre musique à un volume raisonnable, mais vous voulez quand même entendre quand une voiture passe, ou être capable d’écouter votre nom au travail. “

Activation de chaque mode

Vous pouvez activer le mode ANC et Transparence à partir des écouteurs ou de votre iPhone. Aller et venir entre les deux modes à partir des AirPods réels est un processus plus facile. Cependant, j’ai tendance à rester avec l’iPhone lors d’un changement.

Modification des modes sonores via AirPods Pro

Vous pouvez vous déplacer entre le mode ANC et le mode Transparence en appuyant et en maintenant le capteur de force sur la tige de l’AirPods Pro droit. Malheureusement, vous ne pouvez pas désactiver le mode ANC et le mode Transparence directement à partir des AirPod.

Cette limitation ne change pas la donne, mais c’est aussi une omission étrange. Gardez à l’esprit que les AirPods Pro offrent jusqu’à 4 1/2 heures d’écoute avec une seule charge et jusqu’à cinq heures avec ANC et Transparence désactivés.

Changer les modes sonores via iPhone

Vous pouvez apporter des modifications via Control Center sur votre iPhone ou depuis l’application Paramètres. Assurez-vous que vos écouteurs AirPods Pro sont dans votre oreille et connectés à votre iPhone via Bluetooth.

Utilisation de Control Center:

Sur iPhone X ou version ultérieure ou iPad avec iOS 12 ou version ultérieure, balayez vers le bas depuis le coin supérieur droit de l’écran pour accéder au Centre de contrôle. Balayez vers le haut depuis le bord inférieur de n’importe quel écran pour faire de même sur d’autres appareils Apple.

Touchez et maintenez curseur de volume jusqu’à ce que vous voyiez les commandes supplémentaires.

Robinet Annulation du bruit, Transparence, ou De.

Faites glisser pour quitter Control Center.

Utilisation des paramètres Bluetooth:

Appuyez sur le Réglages icône sur l’écran d’accueil de votre iPhone.

Choisir Bluetooth.

Dans la liste, appuyez sur le je à droite de votre AirPods Pro.

Choisir Annulation du bruit, Transparence, ou De sous contrôle du bruit.

Résumé et questions

L’Apple AirPods Pro propose des modes ANC et Transparence. Les deux font le travail et viennent recommander. Si l’autonomie de la batterie est votre préoccupation la plus importante, désactivez les modes sonores et économisez jusqu’à 30 minutes entre les charges.

Vous changez d’achat d’AirPods Pro et d’AirPods 2 auprès d’Apple.

Si vous avez des questions, faites-le nous savoir ci-dessous et bonne écoute!

