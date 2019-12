Airtel Wi-Fi Calling s'étend à cinq nouveaux emplacements, voici comment le configurer

Mise à jour, 23 décembre 2019 (2 h 49 HE): Airtel étend désormais son service de voix sur Wi-Fi à cinq nouveaux emplacements en Inde. En plus de Delhi-NCR, Airtel Wi-Fi Calling est maintenant disponible à Mumbai, Kolkata, Andhra Pradesh, Karnataka et Tamil Nadu.

Le telco a également ajouté la compatibilité pour plus de smartphones. Ceux-ci incluent: tous les modèles d'iPhone des 6s et plus, Redmi K20, Redmi K20 Pro, Samsung Galaxy A10s, Galaxy On6, la série Galaxy S10, Galaxy M20, ainsi que tous les appareils des séries OnePlus 6 et 7.

Article original, 10 décembre 2019 (21 h HE): Airtel, la plus grande société de télécommunications intégrée d'Inde, vient d'annoncer le lancement du premier service voix sur Wi-Fi du pays. La société l'appelle Airtel Wi-Fi Calling, et il est disponible dans la RCN de Delhi et sera progressivement déployé à travers le pays.

La voix sur Wi-Fi est quelque chose que nous avons aux États-Unis depuis de nombreuses années maintenant. Sprint a commencé à offrir le service en 2014, et les autres grands transporteurs ont suivi peu de temps après.

Les appels Wi-Fi sont très pratiques car ils permettent aux utilisateurs de passer et de recevoir des appels via Wi-Fi même s'ils n'ont pas de signal. Et contrairement aux services comme Skype, FaceTime ou Duo, les appels Wi-Fi vous permettent d'utiliser votre numéro de téléphone existant sans avoir à télécharger une application distincte.

Les appels Wi-Fi Airtel fonctionnent de la même manière, et les utilisateurs peuvent le configurer en suivant ces étapes:

Comment utiliser les appels Wi-Fi Airtel?

Vérifiez si votre smartphone est compatible avec le service sur airtel.in/wifi-calling. Certains appareils incluent le OnePlus 7T, le Xiaomi Pocophone F1 et le Samsung Galaxy J6.

Mettez à niveau votre appareil vers sa dernière version du firmware.

Sur votre appareil, accédez à vos paramètres pour activer les appels Wi-Fi.

Ne désactivez pas VoLTE pour que votre appareil puisse effectuer une transition transparente entre les appels standard et Wi-Fi.

C'est aussi simple que ça. Une fois que vous avez franchi ces étapes, vous êtes prêt. Votre appareil devrait maintenant prendre en charge la voix sur Wi-Fi.

Airtel travaille actuellement avec de nombreux grands fabricants de smartphones pour mettre en œuvre la voix sur Wi-Fi. Par conséquent, si votre smartphone n'est pas encore compatible, revenez régulièrement pour voir la liste des appareils pris en charge mis à jour par l'entreprise.

