Ajoutez Alexa à n'importe quelle pièce pour 19,99 $ avec cette offre incroyable de haut-parleurs Echo – .

Echo Dot d'Amazon est fantastique et il est toujours en vente pour seulement 24,99 $ sur Amazon, ce qui est très proche de son plus bas historique. En fait, près de 100 appareils et packs Amazon à prix réduits sont disponibles en ce moment. Vous devez en vérifier un en particulier, mais il vous permet d'accéder à Alexa où vous le souhaitez sans prendre de place sur une table ou utiliser un câble. On l'appelle le mini haut-parleur intelligent plug-in Echo Flex avec Alexa et il est parfait pour tant d'espaces restreints où vous ne voulez pas que des câbles disgracieux soient visibles. Il est en vente en ce moment pour seulement 19,99 $, ou vous pouvez utiliser le code promo FLEX2PK lors de votre achat lorsque vous en achetez deux et le prix tombe à 35 $, ou seulement 17,50 $ chacun!

Voici le scoop de la page produit:

Rendez n'importe quel espace un peu plus intelligent – Ce haut-parleur intelligent enfichable vous permet d'obtenir l'aide d'Alexa dans plus d'endroits de votre maison.

Alexa est toujours heureuse de vous aider – Gérez votre journée. Obtenez des informations instantanées. Vérifiez la météo et le trafic en sortant.

Contrôle vocal de votre maison intelligente – Allumez les lumières, réglez les thermostats, verrouillez les portes et plus encore avec des appareils connectés compatibles.

Port USB intégré – Rechargez votre téléphone ou ajoutez un accessoire en option comme une veilleuse ou un capteur de mouvement.

Connectez-vous avec les autres – Passez sur ou faites des annonces dans d'autres pièces dotées d'un appareil Echo compatible. Appelez les mains libres.

Conçu pour protéger votre vie privée – Construit avec plusieurs couches de contrôles de confidentialité, y compris un bouton d'arrêt du microphone qui déconnecte électroniquement les micros.

