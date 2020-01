Ajoutez de l’intelligence à n’importe quel appareil stupide avec cette prise intelligente Alexa à 6 $ – .

Une offre à durée limitée actuellement sur Amazon vous offre deux prises intelligentes Wi-Fi Kasa les plus vendues pour 24,99 $. C’est 12,50 $ la pièce, ce qui est proche d’un creux historique pour ces prises intelligentes populaires. C’est vraiment une bonne affaire… jusqu’à ce que vous réalisiez que vous pouvez obtenir des prises intelligentes tout aussi bonnes pour moins de la moitié de ce prix. Procurez-vous un pack de 4 prises intelligentes KMC WIFI MiNi pendant qu’il est en promotion et vous ne paierez que 22,99 $. C’est 5,75 $ par prise pour de superbes prises intelligentes qui fonctionnent avec Alexa, Google Assistant, IFTTT et plus sans avoir besoin d’un concentrateur.

Voici plus de la page Amazon:

COMPATIBILITÉ: Fonctionne parfaitement avec Alexa, Google Assistant et IFTTT. Aucun hub requis. Nécessite un réseau WiFi sécurisé de 2,4 Ghz, Android 4. 3 ou supérieur et iOS 8 ou supérieur.

Commande vocale, mains libres: la prise intelligente fonctionne avec Alexa / Google Home / IFTTT, ne leur dites que si vous avez besoin d’allumer / éteindre l’électricité.

Programmation de la minuterie et partage de l’appareil: prise intelligente KMC Controls avec de nombreux horaires de groupe, ne rentrez jamais à la maison dans une maison sombre, partagez également l’appareil avec votre famille, cela ne vous inquiète pas lorsque vous sortez ou si le téléphone n’est pas en veille.

Installation facile et télécommande: choisissez «Socket» sur l’application Smart Life, configurez et contrôlez à distance la prise intelligente, la vie intelligente, aucun concentrateur requis.

Assurance qualité – La mini prise intelligente adopte des produits approuvés par ETL, qui déconnecteront et protégeront automatiquement votre équipement lorsqu’il atteindra 12 A, et est livrée avec sa propre assurance (10 millions de dollars). Si la fiche est défectueuse, nous offrons deux ans de garantie inconditionnelle et un service de remplacement ainsi qu’un support technique à vie.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.

.