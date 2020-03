Alamo Drafthouse mettra en ligne sa programmation cinématographique unique le 31 mars

Avec l’épidémie actuelle de coronavirus, la plupart des cinémas sont fermés et resteront probablement fermés pendant un certain temps. Cependant, une chaîne de cinéma bien connue, Alamo Drafthouse Cinema, met en ligne une partie de sa programmation cinématographique unique avec le lancement de ce qu’elle appelle le cinéma virtuel.

Deadline rapporte qu’Alamo Drafthouse commencera son programme de films en ligne le mardi 31 mars avec «Terror Tuesday». Il propose normalement des films d’horreur uniques et rares du monde entier à ses fans de théâtre. Pour le premier Virtual Tuesday, Alamo présentera le classique d’horreur de Hong Kong de 1982, Centipede Horror. La projection sera mise en ligne mardi à 19 h. Eastern, et inclura le contenu d’avant-spectacle d’Alamo Drafthouse. Vous pouvez obtenir votre billet virtuel auprès de Vimeo pour 7,75 $. Ce film sera diffusé en continu à l’aide d’une présentation 2K récemment restaurée, réalisée à partir de la seule copie 35 mm connue du film. Vous pouvez pré-commander la location d’une semaine sur le lien ci-dessous.

Alamo Drafthouse continuera à proposer sa programmation de films de niche en ligne chaque semaine, en alternant entre «Terror Tuesday» et «Weird Wednesday». En fait, le prochain film sera la présentation Weird Wednesday de Godmonster of Indian Flats. Cette nouvelle restauration 4K du film culte de 1973 permettra aux cinéphiles de voir un mouton de huit pieds de haut terroriser une ville du Far West.

Ce n’est que la dernière initiative de l’industrie cinématographique pour gagner de l’argent via les services de streaming grâce à la crise actuelle des coronavirus. Les studios de cinéma ont rapidement rendu leurs films qui tournaient autrefois dans des salles disponibles à la location ou à l’achat via des magasins et des services de streaming.

Si vous êtes un spectateur du film Alamo Drafthouse, louerez-vous ces présentations de films virtuels jusqu’à la réouverture de ses cinémas?