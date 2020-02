Alexa peut contrôler 4 appareils différents avec cette multiprise intelligente à 23 $ – .

Les prises intelligentes sont géniales. Branchez n’importe quel ancien appareil stupide et vous pouvez instantanément le rendre intelligent, vous permettant de le contrôler avec votre smartphone ou votre voix. Vous pouvez même définir des horaires où vos appareils s’allumeront et s’éteindront automatiquement, comme je l’ai fait avec mon arbre de Noël pendant les vacances. Mais savez-vous quoi de mieux qu’une simple prise intelligente? Un parasurtenseur intelligent qui combine plusieurs prises intelligentes dans un seul appareil à faible coût! La barrette d’alimentation Wi-Fi intelligente Jadada ZLD-44USA en est l’exemple parfait, offrant quatre prises contrôlables individuellement dans une seule barrette. Vous pouvez utiliser une application ou votre voix grâce au support Alexa et Google Assistant, et elle est en vente dès maintenant pour seulement 22,79 $.

Voici les points forts de la page produit:

CONTROL COMMANDE VOCALE】: Travaillez avec Amazon Alexa Echo et Google Home pour contrôler chacune des prises individuellement via la commande vocale après avoir correctement connecté l’application Smart Life.

CONTROL TÉLÉCOMMANDE】: l’application «Smart Life» contrôle la multiprise intelligente avec votre smartphone et tablette (iOS 8.0 ou supérieur / Android 4.4 ou supérieur). Vous pouvez contrôler la multiprise où que vous soyez. Aucun concentrateur n’est requis, prend en charge le réseau sans fil Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b / g / n et se connecte facilement à votre routeur Wi-Fi.

【PROGRAMMATION DES APPAREILS ET CONTRÔLE INDÉPENDANT】: programmez vos appareils pour qu’ils s’allument ou s’éteignent à tout moment pour s’adapter à votre vie intelligente, et contrôlez séparément chaque prise si nécessaire. Chaque prise intelligente peut définir jusqu’à 20 tâches de synchronisation.

【4 PRISES AC + 4 PORTS USB】: Équipé de 4 prises et 4 ports de chargement USB pour les voyages, la maison ou le bureau, fournit une alimentation électrique pratique pour les appareils électroménagers tels que ventilateur, distributeur d’eau, pot électrique, TV, humidificateur, lumière, lumières de décoration de vacances. Vous ne rentrez jamais dans une maison sombre. Programmez le ventilateur pour qu’il s’allume avant votre arrivée. Synchronisez automatiquement les lumières et les appareils au lever du soleil ou à des heures prédéfinies (REMARQUE: les 4 prises peuvent être contrôlées individuellement, 4 ports USB sont contrôlés comme une seule unité)

USE UTILISATION ÉCONOMIQUE】: Fabriqué en matériau ignifuge ABS + PC, parasurtenseur, protection contre les surcharges, protection contre la surchauffe Certificats CE & FCC & ROHS.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.

.