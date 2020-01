Alimentez votre Wi-Fi avec un routeur intelligent TP-Link AC1900

Tous les routeurs ne sont pas créés égaux. Certains font bien plus que simplement diffuser du Wi-Fi dans votre maison. Après tout, une famille de trois personnes a des besoins Internet différents d’une famille de six personnes. Vous pouvez découvrir juste la puissance d’un routeur avec le routeur intelligent TP-Link AC1900, et économisez 20% sur le prix de détail dans le processus.

Le TP-Link AC1900 est un routeur Wave 2 avec deux bandes différentes pour contrôler les connexions, et ça marche avec Alexa afin que vous puissiez donner des commandes vocales à votre routeur. Il comporte également contrôle parental, restrictions d’accèset la capacité de établir un VPN serveur. Nous aimons les VPN ici à Android Authority, donc l’optimiser avec votre routeur est une évidence.

Le TP-Link AC1900 est un Routeur MU MIMO, ce qui permet à plus de personnes de se connecter plus rapidement et plus facilement. MU MIMO est synonyme d’utilisateurs multiples, d’entrées multiples et de sorties multiples afin que votre famille puisse avoir plus de personnes sur plus d’appareils sans nécessiter de réseau supplémentaire. Le routeur dispose également Technologie Smart Connect qui déplace les appareils vers des bandes moins encombrées tout en Équité du temps d’antenne optimise l’utilisation.

Le routeur intelligent TP-Link AC1900 en un coup d'œil:

Le routeur Wi-Fi Wave 2 offre 600 Mbps sur la bande 2,4 GHz et 1300 Mbps sur la bande 5 GHz.Ce routeur MU MIMO dispose de trois flux de données simultanés pour obtenir des performances optimales en rendant la communication plus efficace.La technologie de formation de faisceaux offre une connexion sans fil très efficace.Archer A9 va au-delà de la sécurité réseau traditionnelle pour fournir des fonctionnalités telles que le contrôle parental, le contrôle d’accès et un serveur VPN.La technologie Smart Connect dirige les clients vers des bandes moins encombrées et Airtime Fairness optimise l’utilisation.

Le TP-Link AC1900 possède un valeur au détail de 100 $ mais tu peux économisez 20% maintenant sur Amazon. Vous pouvez saisir votre nouveau routeur pour seulement 79,99 $ et commencer à tirer le meilleur parti de votre Wi-Fi.

Cet accord se terminera probablement bientôt, alors vérifiez-le pendant que vous le pouvez. Le widget ci-dessous vous y emmène.

79, 99 $

Routeur intelligent TP-Link AC1900

Économisez 20,00 $

Achetez-le maintenant

