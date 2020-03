Aliments pour animaux de compagnie livrés: Achetez des aliments pour chiens et chats en ligne pour livraison à domicile

Vous savez, vous n’êtes pas le seul à faire face au changement pendant cet auto-isolement. Vos animaux ne comprennent vraiment pas pourquoi vous traînez toute la journée et pourquoi vous portez la même chemise depuis lundi. Et comme toujours, ils veulent vraiment que vous restiez au top de la situation alimentaire. Heureusement pour vous, vous n’avez pas à vous rendre à l’épicerie et risquez de ruiner votre excellent travail de distanciation sociale. Il existe de nombreux services de livraison de nourriture pour animaux en ligne qui peuvent vous apporter la nourriture directement. Certains d’entre eux ont même des repas spécialisés et des commandes d’expédition automatique.

Chewy

Chewy propose des expéditions automatiques, un service client et des économies allant jusqu’à 10% sur chaque commande.

Meilleurs services de livraison de nourriture pour animaux

Chewy

Avec Chewy, vous pouvez configurer des envois automatiques. Fondamentalement, parcourez les centaines de marques disponibles ou choisissez parmi vos meilleures marques préférées, comme Purina ou Blue Buffalo. Vous pouvez également ajouter à votre commande en fonction des besoins de vos animaux de compagnie, comme s’ils préfèrent des aliments humides ou secs, ont besoin de suppléments ou si vous voulez des collations et des friandises à leur donner. Avec votre livraison prête, vous pouvez définir un calendrier qui vous enverra régulièrement vos aliments. Avec la livraison automatique sélectionnée, vous économiserez également de l’argent sur la commande.

Économisez 5-10%

Chewy

Choisissez votre nourriture en fonction de différents critères tels que les régimes vétérinaires, les suppléments, les produits dentaires à mâcher, etc. Vous pouvez choisir parmi les marques les mieux notées ou rechercher votre marque préférée plus petite. Économisez ensuite de l’argent sur chaque envoi.

Spot & Tango

Spot & Tango a un essai de deux semaines où vous pouvez découvrir le service, l’essayer avec votre chien et s’il ne l’aime pas, vous pouvez simplement le renvoyer. Vous pouvez également économiser 20% sur votre première commande. Il s’agit d’un service beaucoup plus personnalisé que de nombreuses options ici. Spot & Tango crée de petits repas frais, prêts à servir, à base de fruits et légumes frais. La nourriture qui vous est envoyée est directement basée sur ce dont votre chien a besoin et elle est livrée directement à votre porte.

Aliments frais de la ferme

Spot & Tango

Trouvez des repas conçus par des nutritionnistes vétérinaires qui viennent dans des emballages préparés en fonction de l’unicité de votre chien, y compris son âge, son poids et son mode de vie. Si vous annulez le service pendant l’essai de deux semaines, vous récupérez votre argent.

NomNomNow

Semblable à Spot & Tango, NomNomNow comprend un essai de deux semaines et 20% de réduction sur votre première commande. Utilisez les deux pour essayer le service et voir s’il fonctionne pour vous. Contrairement à Spot & Tango, celui-ci fonctionne pour les chiens et les chats. Le site Web commence par vous poser des questions sur votre animal de compagnie, y compris son âge, sa race et son mode de vie. Ensuite, il vous donne des recommandations alimentaires basées sur ces informations. La nourriture est faite sur mesure et portionnée. Tout est préparé frais et plusieurs recettes signifient que vous pouvez trouver la bonne personne pour votre animal même s’il n’aime pas certains autres.

Chiens et chats

NomNomNow

Après l’essai de deux semaines, vous pouvez faire envoyer les livraisons chaque semaine ou les étirer. La livraison est gratuite et les colis sont expédiés sous glace sèche avec des doublures isolées afin qu’ils restent frais même si vous n’êtes pas à la maison.

Petco

Même Petco peut effectuer des livraisons répétées, et comme il s’agit de l’un des plus grands sites autour des animaux de compagnie, vous avez une plus grande variété de choix. C’est génial si vous avez besoin de plus que de la nourriture et que vous souhaitez organiser des livraisons régulières comprenant des jouets, des friandises, de la litière ou autre chose. C’est aussi très bien si vous avez plus qu’un chien ou un chat et que vous avez besoin de nourriture pour vos autres animaux.

Mettre en place

Petco

Choisissez la nourriture et les autres choses dont vous avez besoin. Créez un abonnement dans votre panier. Le premier ordre est expédié immédiatement et les répétitions seront expédiées en fonction de l’heure que vous sélectionnez. Vous pouvez également économiser jusqu’à 35% lorsque vous choisissez une commande répétée.

Smalls

Voici un site conçu spécialement pour votre chat. Décrivez simplement les besoins, les objectifs et les habitudes de vie de votre chat. Ensuite, vous pouvez choisir parmi une liste de recettes et trouver les saveurs préférées de votre chat. Si vous n’êtes pas sûr de ce que votre chat aimerait, vous pouvez utiliser les recommandations des nutritionnistes. Vous pouvez recevoir une boîte d’échantillonnage d’essai dans une semaine qui vous permet de voir comment vous aimez le service et si votre chat le fait aussi.

Petits pour votre petit

Smalls

Les recettes sont conçues avec beaucoup de viande et quelques légumes, de sorte que la nourriture est absorbée plus directement et conduit à un chat plus sain et à une litière plus fraîche. Votre chat aura un pelage plus brillant, moins de boules de poils et plus d’énergie.

PetFlow

Semblable à Chewy et Petco, PetFlow a un immense marché avec une tonne d’options parmi lesquelles choisir. Vous pouvez choisir parmi un certain nombre de marques. Obtenez des aliments humides ou secs. Si vous configurez l’expédition automatique, vous pouvez économiser jusqu’à 35% sur votre première commande. Ensuite, vous pouvez choisir la fréquence et le prix que vous payez sera basé sur ce que vous commandez.

Tout ce dont vous avez besoin

PetFlow

Configurez les envois automatiques en fonction des besoins de vos animaux et de la nourriture que vous souhaitez. Une chose intéressante à propos de PetFlow est qu’un bol de nourriture pour animaux de compagnie est donné avec chaque commande expédiée, donc vous savez que vous faites quelque chose de bien lorsque vous commandez ici.

