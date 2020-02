AllCast diffuse désormais le contenu multimédia des serveurs SMB et des dossiers partagés Windows sur votre téléviseur

AllCast a été publié pour la première fois en 2013 par Koushik Dutta (koush) pour diffuser des photos et des vidéos sur des Chromecasts, des Apple TV et d’autres types de lecteurs multimédias. Depuis, il a continué à recevoir des mises à jour, avec la diffusion en continu de torrent le mois dernier, et maintenant l’application peut lire le contenu des serveurs SMB.

Server Message Block, ou SMB pour faire court, est un protocole commun pour partager des fichiers sur un réseau. Il est le plus souvent utilisé par Windows pour partager des dossiers, mais comme il existe une implémentation gratuite du protocole (Samba), à peu près n’importe quel appareil qui partage des dossiers sur un réseau (comme les lecteurs NAS) l’utilise. AllCast peut désormais monter des répertoires SMB et diffuser tous les fichiers stockés sur un Chromecast, Amazon Fire TV, Apple TV, Xbox 360 / One ou tout autre boîtier de streaming pris en charge.

AllCast a ajouté la prise en charge du streaming à partir des dossiers partagés Windows! (smb) pic.twitter.com/bFnHQj224Z

– AllCast (@AllCastApp) 7 février 2020

Bien qu’il existe déjà plusieurs façons d’accéder aux fichiers sur les serveurs SMB à partir d’un appareil Android, comme avec Solid Explorer, vous n’aurez plus à télécharger de gros fichiers vidéo / audio sur votre téléphone avant de les diffuser.