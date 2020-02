Allégations de fuites sur le boîtier iPad Pro 2020 suggérant une configuration de caméra carrée

Ben Geskin, un diffuseur de mobiles, a partagé aujourd’hui des images sur Twitter prétendant être un cas pour l’iPad Pro de nouvelle génération, dont Apple aurait lancé au cours du premier semestre de cette année.

Il y a une découpe carrée dans le coin supérieur du boîtier, ce qui suggère que le nouveau ‌iPad Pro‌ pourrait avoir une configuration d’appareil photo de forme carrée inspirée de l’iPhone 11 et 11 Pro. Un trou pour le microphone est visible d’un côté, et il y a des espaces pour le bouton de veille et le port USB-C.

Mis à part cela, il n’y a pas grand-chose à glaner sur les photos, et nous n’avons aucun moyen de vérifier s’il s’agit réellement d’une coque conçue pour le ‌iPad Pro‌ 2020. Les nouveaux modèles ‌‌iPad Pro‌‌ auraient les mêmes dimensions que les modèles 2018 ‌‌iPad Pro‌‌, et sur la base des rendus, le design sera également presque identique à l’exception d’un appareil photo à triple objectif.

Il y avait des rumeurs selon lesquelles Apple publierait de nouveaux modèles ‌‌iPad Pro‌‌ en 2019, mais cela ne s’est pas produit, et les informations actuelles de l’analyste fiable d’Apple Ming-Chi Kuo suggèrent qu’Apple prévoit de publier une mise à jour ‌‌iPad Pro‌‌ au cours du premier semestre 2020, peut-être en mars.

Nous avons déjà vu des modèles factices des nouveaux modèles ‌‌iPad Pro‌‌, qui comportaient un appareil photo à triple objectif, mais ceux-ci peuvent ne pas être entièrement précis en ce qui concerne la conception de l’appareil photo.

Kuo pense que la prochaine mise à jour du ‌iPad Pro‌ sera livrée avec Face ID amélioré, une puce A14X et un système de caméra temps de vol (ToF) orienté vers l’arrière qui permettrait de capturer des modèles 3D à l’aide du ‌iPad Pro‌ puis de les modifier avec l’Apple Pencil pour une “toute nouvelle expérience de productivité”.

La caméra de temps de vol devrait être une fonctionnalité iPhone 2020, il n’est donc pas tout à fait clair si Apple prévoit de mettre la fonctionnalité de temps de vol dans l’iPad, car la société peut d’abord vouloir apporter la fonctionnalité au ‌‌iPhone‌‌.

La date de lancement prévue d’Apple pour le «iPad Pro» pourrait être repoussée en raison de retards de production causés par l’épidémie de coronavirus en Chine, ou s’il se lance à temps, ses approvisionnements pourraient être limités.

Des rumeurs récentes indiquent qu’Apple prévoit d’organiser un événement le vendredi 31 mars, donc si de nouveaux ‌iPad‌ Pros sont en préparation pour le premier semestre 2020 et ne sont pas retardés, ils pourraient être annoncés lors de cet événement.

Kuo a également déclaré qu’Apple prévoyait de publier un ‌iPad Pro‌ haut de gamme de 12,9 pouces avec un mini-écran LED au quatrième trimestre 2020. Si tel est le cas, un nouveau modèle de 12,9 pouces à l’automne 2020 le sera certainement peu de temps après.

