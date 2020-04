Allez derrière la magie avec six documentaires Disney + que vous devez voir

Sorti à l’origine en 2004, ce long métrage documentaire emmène le public dans un voyage qui va des premières versions du premier script Star Wars à ses débuts à succès dans le récit le plus complet du conte à ce jour.

Entrez dans les coulisses du spectacle exclusif Disney + High School Musical: The Musical: The Series alors que le casting discute du retour de la série emblématique. Vous aurez même un aperçu de la façon dont les chansons originales ont été créées pour le spectacle ainsi qu’une performance en direct de la distribution du spectacle à la convention des fans de D23 Disney.

Suivez les histoires de 10 membres importants de l’héritage Disney avec le PDG Bob Iger, comme un animateur légendaire de Marvel et Robin Roberts de Good Morning America, pour avoir un aperçu de quelques-unes des missions à travers le monde conçues pour répandre la magie Disney.

Cette série de six épisodes emmène le public à travers le travail acharné créé par les Imagineers pendant près de 70 ans, des artistes et des ingénieurs qui ont vraiment donné vie à la magie de Disney. Vous apprendrez même tout ce qui a été nécessaire pour concevoir et construire 12 parcs Disney dans le monde.

Retournez au début de Marvel dans ce documentaire de 2014 qui couvre même ses débuts en tant que Timely Comics en 1939 jusqu’au renouveau “Marvel Age” en 1961, puis à son statut dans la société actuelle.

Diffusé à l’origine en 1967 trois jours seulement après la mort de Walt Disney, ce documentaire montre l’ouverture de l’emblématique balade Disney It’s A Small World ainsi que l’ouverture de la Nouvelle-Orléans Square alors que l’homme derrière la souris emmène le public autour de Disneyland pour souligner son “nouveau” manèges et attractions.

