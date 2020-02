La première prévisualisation pour développeurs Android 11 a été lancée la semaine dernière, apportant aux aventuriers un avant-goût de la vision (actuellement incomplète) de Google de l’avenir de la plate-forme. Même avec une poignée de problèmes connus et une compatibilité limitée des appareils, nous connaissons nos lecteurs: certains d’entre vous l’ont probablement déjà installé. Que vous attendiez une version plus stable ou que vous souhaitiez simplement que votre téléphone reçoive les versions bêta ultérieures, allez-vous essayer les aperçus d’Android 11 cette année?

Au cas où vous ne seriez pas familier, une partie du cycle de développement Android comprend de nos jours les premières versions publiques, donnant aux développeurs plus de temps pour résoudre les problèmes avec leurs applications ou explorer de nouvelles fonctionnalités. La première version des versions de Google est généralement et intentionnellement un peu plus difficile à installer – donc les gens ordinaires ne finissent pas par se plonger dans une expérience instable – mais si l’historique est un indicateur, les versions ultérieures du programme bêta faciliteront les choses et se développeront pour prendre en charge de manière plus d’appareils.

En ce moment, je fortement exhortons la plupart de nos lecteurs curieux d’essayer Android 11 à attendre une version ultérieure. Les rapports de bogues sont assez nombreux, et plus anecdotique, j’ai rencontré quelques problèmes avec la vie de la batterie de secours et les notifications. Mais si vous êtes prêt à envoyer de bons rapports de bogues, à avoir un Pixel 2 de rechange ou plus récent, à vous familiariser avec ADB et à ne pas vous soucier de la stabilité (ou du dépannage si / quand les choses tournent mal), le bord saignant peut être amusant jouer avec.

Envisagez-vous de vérifier Android 11 tôt? Sinon, vous pouvez toujours rattraper notre couverture au niveau des fonctionnalités en attendant.

