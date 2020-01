Allez-vous garder votre Galaxy S10 tout au long de 2020?

Discutez avec les forums AC.

Il est sûr de dire que 2020 s’annonce comme une année passionnante pour les smartphones. La gamme Galaxy S20 de Samsung sera là avant que vous le sachiez, les précommandes sont maintenant ouvertes pour le Motorola RAZR, et le Google Pixel 4a ressemble déjà à une sacrée option de milieu de gamme.

Chaque nouvelle année apporte une tonne de nouveaux téléphones, mais ce n’est pas pour discréditer ce qui a été publié l’année précédente. Nous avons vu de nombreuses options de premier ordre tout au long de 2019, y compris le Galaxy S10.

Le S10 est encore un sacré appareil près d’un an après sa sortie, et en fait, il est si bon que certains de nos membres du forum AC envisagent de le garder pendant 365 jours supplémentaires.

Mike Dee

23/01/2020 13h19





Cela dépend … Je veux vraiment attendre la prochaine note, mais puisque j’ai à la fois le S10 + et le Note 10+, cela dépendra de la douceur de l’échange pour le S10 + et de la qualité de l’appareil photo sur le S20 Ultra.

Je ne pense pas que ce sera assez sucré mais cela reste à voir.

Morty2264

23/01/2020 17h58





Je pense que cette question est très subjective. Certains utilisateurs peuvent vouloir mettre à niveau tandis que d’autres peuvent conserver leur S10. Attendez peut-être que le S20 soit sorti pendant un certain temps pour voir des critiques et des tests réels de la caméra; et ensuite prendre une décision?



Bonne chance et dites-nous ce que vous décidez!

1raygin

24-01-2020 06:10 AM





Je ne mets pas à niveau chaque année, il est donc peu probable que j’obtienne le S20. Très content de mon S10 +.

werkx

26/01/2020 11h00





Si j’étais une personne qui a besoin ou veut un gros saut dans la caméra, à l’arrière et à l’avant, je chercherais certainement à mettre à niveau. Les spécifications sont folles.



A part ça, je suis plutôt content du S10. Je suis le pliable, le dual et bien sûr la 5G. Encore une année?

Ce que vous dites? Allez-vous garder votre Galaxy S10 tout au long de 2020?

