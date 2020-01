Alors qu’Apple prépare des podcasts originaux, Spotify serait en pourparlers pour acquérir le “ Ringer ”

Spotify a récemment doublé ses efforts de podcast, une décision qui, espère-t-il, augmentera la rétention des utilisateurs existants et attirera plus d’utilisateurs de ses concurrents. Le Wall Street Journal rapporte maintenant que Spotify est en «premières discussions» pour acquérir le magasin de sports et de culture pop le «Ringer».

The Ringer est une entreprise en pleine croissance avec une liste de podcasts. Il a été fondé en 2016 par l’ancien commentateur ESPN Bill Simmons. Son réseau de podcasting devrait générer plus de 100 millions de téléchargements par mois, générant plus de 15 millions de dollars de revenus en 2018. Il est également rentable, indique le rapport.

Actuellement, les deux sociétés travaillent ensemble sur un podcast hébergé par Simmons appelé “The Hottest Take”, qui est exclusivement disponible sur Spotify.

Le rapport du WSJ n’explique pas les détails de la manière dont Spotify intégrerait le contenu de la sonnerie. Par exemple, on ne sait pas si tout le contenu Ringer existant deviendrait exclusif à Spotify, ou si l’accent serait mis sur la création de nouveau contenu exclusif à Spotify. Le rapport indique également que les discussions sont encore tôt et «pourraient ne pas aboutir à un accord».

Cette nouvelle fait suite à un rapport publié plus tôt cette année selon lequel Apple cherchait à financer des podcasts originaux pour la plate-forme Apple Podcasts. Les détails ici restent largement flous, le rapport indiquant seulement qu’Apple avait contacté les sociétés de médias et les créateurs pour “acheter des droits exclusifs sur les podcasts”. Il reste à voir si Apple monétiserait ces podcasts.

Spotify a déjà dépensé beaucoup d’argent pour le podcasting. Selon le rapport de cette semaine, Spotify a dépensé plus de 400 millions de dollars pour acheter trois sociétés de podcast l’année dernière et “a conclu plus de deux douzaines de contrats pour du contenu exclusif ou original”.

Apple a généralement adopté une approche simplifiée du podcasting, se concentrant principalement sur son service Apple Podcasts en tant que plate-forme pour l’hébergement et la distribution d’émissions d’autres créateurs. Il est clair, cependant, qu’une sorte de bataille se réchauffe entre Apple et Spotify sur les podcasts. Qu’est-ce que tu penses? Faites-le nous savoir dans les commentaires.

