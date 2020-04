Alphabet affiche un chiffre d’affaires de 41 milliards de dollars, un bénéfice net de 6,8 milliards de dollars au premier trimestre 2020

Les résultats du premier trimestre d’Alphabet sont connus et la société mère de Google a publié une autre liste de chiffres relativement solides. Les revenus se sont élevés à plus de 41 milliards de dollars, en hausse de 13% d’une année sur l’autre, tandis que le bénéfice net était de 6,8 milliards de dollars, également en hausse d’environ 2,6% d’une année sur l’autre. Il est intéressant de noter cependant que les revenus ont en fait diminué d’année en année en supprimant les effets de l’amende de 1,7 milliard de dollars (éventuellement) imposée par la Commission européenne l’année dernière. Bien que la marge d’exploitation pour le trimestre soit encore de 19%.

Le titre d’Alphabet ($ GOOG) est en hausse de près de 8% dans le trading après les heures normales de bureau.

Les chiffres sont nombreux ici, étant donné l’économie mondiale généralement douteuse.

Les “autres” revenus de Google, sur lesquels nous aimons nous concentrer ici, car cela inclut les activités de matériel informatique de Google, ont augmenté de plus de 22% d’une année sur l’autre, ce qui est un grand pas en avant. Bien que les revenus totaux de 4,4 milliards de dollars représentent une portion relativement faible des revenus globaux d’Alphabet. Les «autres paris» tristement célèbres d’Alphabet – la collection de petites entreprises expérimentales qu’elle exploite – ont perdu plus de 1,1 milliard de dollars au cours du trimestre, plus profond que les 868 millions de dollars perdus au premier trimestre 2019.

Étant donné que l’étendue de la pandémie de coronavirus n’avait pas encore été pleinement réalisée avant la fin du premier trimestre, ses impacts n’étaient pas massifs sur les revenus d’Alphabet. Mais vous pouvez voir que ses chiffres n’étaient pas aussi forts qu’ils auraient pu l’être. Le directeur financier Ruth Porat a mentionné un “ralentissement important” des revenus publicitaires en mars, ce qui est une tendance notée dans l’industrie de la publicité à la lumière des événements actuels. Elle a poursuivi, affirmant qu’Alphabet “… accentuait notre concentration sur une exécution plus efficace, tout en continuant à investir dans nos opportunités à long terme.”

Les effets du coronavirus n’ont pas été fortement ressentis au cours de ce trimestre, mais ils le seront certainement au deuxième trimestre.

Mais les chiffres étaient encore solides ce trimestre. Notamment, les revenus publicitaires YouTube ont augmenté de plus de 33% d’une année sur l’autre. Globalement, les revenus publicitaires de Google étaient toujours en hausse de 10% sur un an, à 33,7 milliards de dollars. La seule source de préoccupation majeure est l’augmentation des “coûts d’acquisition de trafic”, ou combien Google dépense pour amener du trafic vers ses annonces, qui a augmenté de plus de 8% en glissement annuel, ce qui fait briller les chiffres de croissance des revenus.

Avec beaucoup de signaux forts, y compris une forte augmentation des revenus publicitaires YouTube, Google ne semble pas être trop touché par la pandémie dans son ensemble. Les effets devraient être plus visibles dans ses résultats du deuxième trimestre, car l’ensemble des mois d’avril et mai sera influencé par les retombées économiques des coronavirus.