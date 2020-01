Alphabet devient la quatrième société à un billion de dollars

Les investisseurs n’ont pas été effrayés par le retrait du PDG et président d’Alphabet à la fin de 2019, car la valeur de marché de l’entreprise a atteint 1 billion de dollars, selon un rapport de CNBC.

Alphabet est la quatrième entreprise américaine à atteindre la barre des 1 000 milliards de dollars, après Apple, puis Microsoft, puis Amazon. La capitalisation boursière actuelle d’Amazon n’est que d’environ 931 milliards de dollars, Apple vaut 1,38 billion de dollars et Microsoft arrive aujourd’hui à 1,27 billion de dollars. Avec une valeur de 632 milliards de dollars, Facebook est largement considéré comme le prochain concurrent à franchir la ligne du billion de dollars.

Il y a cinq ans, lorsque Alphabet a été créé en tant que parapluie pour couvrir Google et tous ses projets, la capitalisation boursière représentait moins de la moitié de ce qu’elle fait aujourd’hui. Le groupe chinois Alibaba et Tencent poursuivent les grandes entreprises technologiques américaines figurant sur la liste des sociétés les plus importantes. Considérez le changement par rapport à il y a dix ans, quand Apple et Microsoft partageaient la liste des principales sociétés avec principalement des sociétés pétrolières. Exxon Mobil vaut encore moins aujourd’hui qu’auparavant.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

Bien que nous puissions penser à Alphabet et à Google pour un certain nombre d’innovations intéressantes, en particulier la plate-forme Android, la société continue de tirer le meilleur parti de la publicité basée sur les recherches, de loin. Cela signifie également que la fortune de l’entreprise est toujours liée au marché publicitaire. Comme le marché de la publicité a connu une reprise récente, Google a prospéré, mais nous pouvons voir Alphabet sauter cette ligne dans les deux directions avant de s’installer.

Sundar Pichai est le nouveau PDG de la société mère de Google, Alphabet

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.