Alternatives Android qui ont échoué au cours de la dernière décennie

2020 marque le début d’une nouvelle décennie et la fin d’une autre. L’une des meilleures façons de regarder vers l’avant est de regarder d’abord en arrière, et aujourd’hui, nous le faisons en mettant en évidence certains concurrents alternatifs de systèmes d’exploitation mobiles qui ont tenté, mais n’ont finalement pas détrôné Android (et iOS) au cours des 10 dernières années.

Certaines de ces offres ont ouvert la voie à Android tel que nous le connaissons aujourd’hui, inspirant certaines des futures fonctionnalités et du langage de conception de la plate-forme. D’autres sont venus un peu trop tard et ont trouvé le défi d’établir une plateforme mobile compétitive trop difficile. Bien qu’il y ait eu beaucoup d’autres alternatives possibles à Android qui ont vu le jour au cours de la décennie, nous présentons ici l’ascension et la chute de quelques-unes des meilleures et des plus notables.

BlackBerry 10

Blackberry 10 (BB10) a été lancé en 2012 en tant que successeur du Blackberry OS (BBOS) obsolète. Il a été lancé quelques mois plus tard sur les combinés BlackBerry Z10 et Q10. Il avait quelques astuces dans sa manche, comme la navigation gestuelle intuitive et le Blackberry Hub utile, qui mettait toutes les notifications, les appels et les messages dans une seule application.

Blackberry (anciennement Research in Motion) a sorti quelques combinés BB10 supplémentaires au fil des ans jusqu’à ce qu’il commence à migrer ses efforts ailleurs. Le système d’exploitation n’a pas réussi à obtenir une traction significative contre Android et iOS. Blackberry a produit son dernier appareil BB10 en 2015 – le Blackberry Leap. En 2017, Blackberry a jeté l’éponge, annonçant que BB10 était officiellement en mode maintenance jusqu’à la fin de 2019 et en passant la marque mondiale Blackberry à TCL Communication.

Blackberry 10 était un système d’exploitation mobile décent, mais il pâlissait par rapport aux offres de Google et d’Apple.

Plusieurs services tels que la boutique d’applications Blackberry World, le site Blackberry Travel et le service d’appels vidéo Playbook ont ​​lentement commencé à fermer au cours des deux prochaines années, mais les utilisateurs Blackberry existants se sont vu garantir une infrastructure et des services essentiels au-delà de la fin de 2019.

La première vague de téléphones de marque Blackberry de TCL a débuté avec le Blackberry KeyOne, qui fonctionnait sous Android, pas BB10. Bien sûr, ce n’était pas le premier téléphone Blackberry à exécuter Android, c’était le Blackberry Priv 2015,

Bien que BB10 et BBOS ne soient plus pris en charge, l’éthos Blackberry a été maintenu en vie grâce aux téléphones Android fabriqués par TCL avec le logiciel Blackberry intégré, y compris le Blackberry Hub. À la fin, BB10 était un système d’exploitation mobile décent, mais il pâlissait par rapport aux offres de Google et d’Apple. Bien que ce fut une entreprise de courte durée, de nombreux passionnés d’informatique mobile à travers le monde ont de bons souvenirs du BB10 et du Blackberry qui l’était autrefois.

Firefox OS

Firefox OS pourrait être l’alternative Android la plus décevante de cette liste. Il a été lancé en 2013 et n’était commercialisé que pendant environ deux ou trois ans. Mozilla a d’abord lancé Firefox OS sous le nom Boot to Gecko. Étant donné que le système d’exploitation était axé sur les applications Web, la société a jugé approprié de le nommer d’après le moteur Web de Firefox – Gecko. Mozilla l’a ensuite renommé Firefox OS et les premiers appareils lancés au Brésil, en Pologne, au Portugal, en Espagne et au Venezuela.

Ce n’est qu’en 2014 que nous avons vu des appareils Firefox OS arriver aux États-Unis, et à la fin de cette année, Mozilla a signalé que 14 smartphones Firefox OS étaient disponibles pour 14 opérateurs dans près de 30 pays. Un an plus tard, Mozilla a annoncé qu’il ne développerait ni ne vendrait plus de dispositifs Firefox OS (h / t: TechCrunch). Quelques mois plus tard, Mozilla a officiellement annoncé qu’il tuait le projet dans son ensemble pour se concentrer sur l’IoT, qui n’a pas non plus duré longtemps.

Mozilla a donné à l’informatique mobile son meilleur coup avec Firefox OS.

Mozilla n’a jamais voulu que son système d’exploitation soit compétitif sur le marché haut de gamme. Il a vu qu’il y avait un besoin d’appareils budgétaires plus compétitifs dans le monde et a pensé que Firefox OS pourrait combler cette lacune. Semblable à Chrome OS de Google, Firefox OS se concentre sur les applications Web. Les développeurs pouvaient ainsi créer plus facilement des applications à l’aide de technologies telles que JavaScript, HTML5 et CSS.

Malheureusement, le système d’exploitation était assez dépouillé, instable et les combinés étaient gravement sous-alimentés. Et comme Mozilla ciblait les marchés en développement, il n’y avait pas beaucoup d’argent à gagner. Cela était d’autant plus vrai que les gens dans ces domaines préféraient toujours beaucoup Android. Dans l’ensemble, Mozilla a donné son meilleur coup avec Firefox OS. Mais honnêtement, qu’attendions-nous d’un organisme sans but lucratif qui n’avait aucune expérience préalable dans le développement de systèmes d’exploitation mobiles?

Au moins, il y a une doublure argentée ici. Étant donné que Firefox OS a été développé en tant que projet open source, il a ensuite été créé pour créer ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de KaiOS, qui est un système d’exploitation mobile assez réussi à part entière.

Tizen

La Fondation Linux a développé Tizen pour la première fois en 2011 en tant que successeur de MeeGo, qui, à l’époque, était un effort conjoint d’un an entre Intel et Nokia. Samsung et Intel ont dirigé le développement initial de Tizen. Ils voulaient non seulement cibler les smartphones, mais également d’autres plates-formes intégrées telles que les netbooks, les tablettes, les téléviseurs intelligents et les systèmes de divertissement automobile.

Après deux ans de développement, Samsung a annoncé qu’il publierait plusieurs téléphones Tizen en 2013 et qu’il replierait son propre système d’exploitation Bada dans Tizen. Depuis lors, Samsung a poussé Tizen sur presque toutes ses montres intelligentes, quelques smartphones et autres appareils IoT.

Samsung a essayé de faire de Tizen une alternative Android au cours de la dernière décennie et n’a pas réussi à prendre pied.

Bien que Samsung ait connu un énorme succès avec Tizen sur ses montres intelligentes et ses téléviseurs intelligents, il n’a jamais été un succès avec les smartphones, du moins pas encore. En fait, nous n’avons presque même pas inclus Tizen sur cette liste pour une raison flagrante. Contrairement à tous les autres systèmes d’exploitation mobiles de cette liste, Tizen est toujours en développement pour les smartphones.

Le plus récent téléphone équipé de Tizen de Samsung – le Samsung Z4 – a été lancé à la mi-2017, et nous pensons que Samsung poursuivra son développement, en particulier compte tenu de l’interdiction actuelle du commerce avec Huawei. Si Samsung se retrouve dans la même position que Huawei, il aura un plan de sauvegarde au lieu d’essayer de rattraper son retard après le fait.

Nous avons inévitablement décidé d’inclure Tizen sur cette liste car, qu’il soit ou non encore en développement, Samsung a essayé de le pousser comme alternative Android cette décennie et n’a pas réussi à prendre pied. Mais qui sait, peut-être que lorsque 2030 arrivera, vous verrez Tizen dans un article sur les meilleurs systèmes d’exploitation mobiles qui ont conduit à la disparition d’Android et iOS au cours de la dernière décennie. Tout est possible.

webOS

Les activités mobiles de Palm remontent à 2007 avec l’avènement de Palm OS. Deux ans plus tard, Palm a annoncé webOS en tant que nouveau système d’exploitation mobile de la société et l’a lancé sur le Palm Pre.

Palm a sorti quelques autres téléphones avant que HP ne l’achète en 2010. Certes, il ne s’est pas passé grand-chose après l’acquisition. HP voulait développer webOS pour plus que des appareils mobiles car il pensait que le système d’exploitation pouvait réussir sur les tablettes et autres appareils IoT, mais il n’a pas fait beaucoup de progrès.

webOS est toujours présent dans les téléviseurs intelligents LG et autres appareils IoT.

Finalement, HP a abandonné la marque Palm pour ses smartphones avant de sortir le HP Veer et le HP Pre 3. La société a également publié une tablette appelée HP TouchPad en 2011, et a poussé la mise à jour finale de ces appareils en janvier 2012.

Avant que HP ne publie cette mise à jour finale, il a publié le code source webOS sous une licence open-source. De cette façon, la communauté pourrait le développer davantage. En 2013, LG a acheté WebOS auprès de HP pour l’utiliser dans ses téléviseurs intelligents. Depuis, il a étendu webOS à d’autres appareils IoT. Bien qu’une autre expérience de marque de TCL ait finalement abouti à un autre «smartphone» Palm, aucun appareil mobile officiellement pris en charge par webOS n’est disponible aujourd’hui.

D’un autre côté, si vous n’avez jamais eu l’occasion de réessayer webOS dans la journée, vous pouvez toujours le faire. Il y a des années, le projet était fourchu, et il existe toujours sous la forme de LuneOS. Soyez juste prêt à sauter à travers quelques cerceaux. LuneOS n’est pris en charge que sur quelques appareils sélectionnés et le télécharger sur votre téléphone n’est pas si simple.

Windows 10 Mobile

Quelle liste d’alternatives iOS et Android serait complète avec Windows Phone et Windows 10 Mobile? L’héritage a commencé en 2010 avec la première version de Windows Phone. Puis, au milieu de la décennie, Windows 10 Mobile est entré en scène, remplaçant Windows Phone.

Windows 10 Mobile ressemblait et fonctionnait de manière très similaire à son prédécesseur, mais il offrait une intégration plus profonde avec le bureau et plus de broche et de polissage. Le principal argument de vente de Microsoft avec ses offres mobiles était la convergence. L’entreprise pensait qu’un smartphone qui pourrait devenir un ordinateur de bureau était l’avenir de l’informatique mobile.

Le système d’exploitation mobile de Microsoft était peut-être le plus proche pour briser le duopole de Google et d’Apple.

Malheureusement, le reste du monde ne voyait pas le même avenir que Microsoft, et Windows Phone et Windows 10 Mobile n’ont jamais décollé. Ce n’est que deux ans après sa naissance que Microsoft a commencé à arrêter le développement de Windows 10 Mobile. La plateforme est effectivement décédée au cours du dernier mois de la décennie.

Mais Microsoft n’est pas complètement sorti du jeu sur téléphone portable. Récemment, la société a annoncé le Surface Duo, un smartphone pliable sous Android qui met en valeur le meilleur du matériel et de la suite d’applications de Microsoft. Microsoft n’a pas encore annoncé de prix officiel ni de date de sortie concernant l’appareil. Dans ce cas, le Surface Duo ouvrira une nouvelle ère pour les offres mobiles de Microsoft. Avec un peu de chance, celui-ci ne tombera pas en flammes comme le dernier.

Le système d’exploitation mobile de Microsoft était peut-être le plus proche pour briser le duopole de Google et d’Apple. Malheureusement, comme la plupart des autres alternatives Android de cette liste, il dort avec les poissons. Maintenant, tous les quatre d’entre vous qui utilisent toujours un appareil Windows 10 Mobile devraient vraiment envisager de passer à Android. Il est grand temps.

Voilà, notre liste de certaines des meilleures alternatives Android qui n’ont pas détrôné la diarchie actuelle. Qu’est-ce que tu penses? Aurions-nous dû ajouter autre chose? Avez-vous essayé l’un de ces systèmes d’exploitation mobiles dans le passé? Quels étaient vos préférés? Faites-nous part de vos réflexions et opinions dans les commentaires ci-dessous.

