Alternatives au zoom: voici les 8 meilleures à considérer

Zoom est l’une des plateformes de visioconférence les meilleures et les plus populaires du marché. Il sert à héberger des réunions individuelles ou de groupe ainsi que des webinaires. Cependant, ce n’est pas le seul de son genre, car il existe de nombreuses alternatives de Zoom disponibles.

Bien que le principe de base de chaque service concurrent soit le même, ils diffèrent tous les uns des autres en termes de fonctionnalités, de prix et de diverses limitations qu’ils ont en place. Certaines des alternatives Zoom sur cette liste font également partie des plans d’abonnement qui incluent un tas d’autres fonctionnalités, y compris le stockage dans le cloud. Continuez à lire pour en savoir plus.

Meilleures alternatives de zoom:

Note de l’éditeur: Nous mettrons régulièrement à jour cette liste des meilleures alternatives Zoom lors du lancement de nouveaux services.

1. Équipes Microsoft

Microsoft a remplacé son outil Skype Entreprise par un nouveau service appelé Microsoft Teams qui combine la messagerie et la vidéoconférence en un seul. Il vous permet d’héberger des réunions en ligne pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes. Vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités professionnelles attendues d’un outil comme celui-ci, notamment le partage d’écran, la messagerie instantanée et la possibilité d’enregistrer des réunions.

L’outil de visioconférence de Microsoft n’est qu’une partie du plan d’abonnement Google Teams. Vous avez également accès aux applications Office, 1 To de stockage OneDrive et plus encore. Les caractéristiques exactes dépendent du plan que vous choisissez.

Le vif du sujet:

Plan gratuit disponible: NonEssai gratuit: NonTarification: À partir de 5 $ par moisNombre de participants: Jusqu’à 250

2. Hangouts Meet

Hangouts Meet est l’alternative Zoom de Google qui vous permet de tenir des réunions avec jusqu’à 250 utilisateurs, bien que le nombre exact dépend du plan auquel vous vous inscrivez. Le service de visioconférence fait partie de l’abonnement G Suite de l’entreprise qui comprend un certain nombre d’autres fonctionnalités. Il s’agit notamment de Hangouts Chat pour la messagerie instantanée entre collègues et de l’espace de stockage Google Drive, pour n’en nommer que quelques-uns.

Comme prévu, Hangouts Meet vous offre tous les outils commerciaux dont vous avez besoin pour organiser des réunions en ligne. Vous pouvez les enregistrer, puis les enregistrer sur Drive, inviter facilement des personnes à se connecter via un lien, et bien plus encore.

Le vif du sujet:

Plan gratuit disponible: NonEssai gratuit: 14 joursTarification: À partir de 6 $ par moisNombre de participants: Jusqu’à 250

3. Réunion Zoho

Zoho Meeting est un excellent outil pour les réunions en ligne ainsi que les webinaires et est livré avec de nombreuses fonctionnalités. Vous pouvez partager votre écran, couper les micros des participants et enregistrer vos conversations de groupe, entre autres. Cependant, gardez à l’esprit que Zoho propose un plan distinct pour les réunions et les webinaires, et les deux diffèrent l’un de l’autre en termes de prix et de fonctionnalités.

En fonction des tarifs et d’autres limitations, nous vous déconseillons de vous inscrire à Zoho si vous préférez les webinaires. Mais si tout ce que vous voulez faire, c’est organiser des réunions du personnel en ligne, Zoho est une excellente option abordable.

Le vif du sujet:

Plan gratuit disponible: NonEssai gratuit: 14 joursTarification: À partir de 8 $ par moisNombre de participants: Jusqu’à 250

4. GoToMeeting

GoToMeeting existe depuis longtemps, regorge de fonctionnalités et est certainement l’une des meilleures alternatives de Zoom. Un hôte peut inviter jusqu’à 3 000 personnes à une réunion qui peuvent se joindre via un PC ou un appareil mobile.

Le service propose toutes les options standard que vous attendez et propose trois plans qui diffèrent les uns des autres en termes de prix, de nombre de participants pris en charge et de fonctionnalités. Que vous soyez une petite entreprise ou une grande entreprise comptant des milliers d’employés, GoToMeeting est là pour vous.

Le vif du sujet:

Plan gratuit disponible: NonEssai gratuit: 14 joursTarification: À partir de 12 $ par moisNombre de participants: Jusqu’à 3000

5. Réunions Cisco Webex

La prochaine étape de notre liste des meilleures alternatives Zoom est Webex Meetings by Cisco. C’est idéal pour les petites entreprises qui tiennent souvent de courtes réunions, car le service offre un plan gratuit. Il y a des limites en place, la plus importante étant que les réunions peuvent durer au maximum 40 minutes.

Si c’est trop court pour vous, la mise à niveau vers l’un des plans payants de l’entreprise est la solution. Les plans sont abordables et permettent à jusqu’à 200 participants de se joindre à une réunion. Comme pour les autres outils de cette liste, vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités professionnelles standard que vous attendez.

Le vif du sujet:

Plan gratuit disponible: NonEssai gratuit: 30 joursTarification: À partir de 13,5 $ par moisNombre de participants: Jusqu’à 200

6. BlueJeans

Ce logiciel de visioconférence convient aux petites et moyennes entreprises. Il permet à jusqu’à 100 personnes de se rencontrer en ligne, de partager leurs écrans, de discuter en privé ou en public, etc. L’hôte peut également enregistrer une réunion afin que les employés qui l’ont manquée puissent la consulter plus tard.

Les prix sont abordables et un essai gratuit est disponible, vous pouvez donc tester le service avant de vous séparer de votre argent. Pour voir tous les différents plans et fonctionnalités proposés, cliquez sur le bouton ci-dessous.

Le vif du sujet:

Plan gratuit disponible: OuiEssai gratuit: 7 joursTarification: À partir de 9,99 $ par moisNombre de participants: Jusqu’à 100

7. Collaboration GlobalMeet

Avec une assistance en réunion 24h / 24 et 7j / 7, des plans abordables et de nombreuses fonctionnalités, GlobalMeet Collaboration est plus que adapté aux besoins des petites et moyennes entreprises. Il a même un plan gratuit sur l’offre qui manque de quelques fonctionnalités disponibles dans les plans payants, mais c’est toujours une excellente option dans l’ensemble.

Ce n’est pas la meilleure option pour les grandes entreprises, car même le plan le plus cher prend en charge un maximum de 125 participants. Quoi qu’il en soit, la collaboration GlobalMeet reste l’une des meilleures alternatives au zoom que vous pouvez choisir.

Le vif du sujet:

Plan gratuit disponible: OuiEssai gratuit: NonTarification: À partir de 12 $ par moisNombre de participants: Jusqu’à 125

8. LifeSize

La dernière alternative à Zoom sur cette liste est LifeSize, qui possède quelques fonctionnalités qui manquent à ses principaux concurrents. Le plus important est le support inclus pour les appels vidéo 4K et le partage d’écran, qui peut ou non être un gros problème selon vos préférences.

LifeSize propose un plan gratuit avec diverses limitations – jusqu’à 25 personnes seulement peuvent rejoindre une réunion qui ne peut pas durer plus de 90 minutes. Si vous avez besoin de plus que cela, la mise à niveau vers un plan payant est la voie à suivre.

Le vif du sujet:

Plan gratuit disponible: OuiEssai gratuit: NonTarification: À partir de 12,95 $ par moisNombre de participants: Jusqu’à 300

Voilà, ce sont les meilleurs concurrents de Zoom à notre avis, bien qu’il existe également un certain nombre d’autres options. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cette liste avec les nouveaux services de visioconférence une fois qu’ils seront lancés.