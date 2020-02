Altice annonce une expérience transparente avec Apple TV

Altice a annoncé une nouvelle expérience transparente Altice One pour Apple TV, y compris une nouvelle application Altice One pour le service.

Tel que rapporté par Fierce Video:

Altice USA a conclu un accord avec Apple qui permettra à ses abonnés vidéo d’acheter un appareil Apple TV 4K auprès du fournisseur et d’accéder à la plate-forme Altice One.

La plateforme Altice One est disponible pour les clients Altice Optimum et Suddenlink. Les utilisateurs nouveaux et existants d’Altice One peuvent choisir une Apple TV 4K dans le cadre de leur forfait en achetant un appareil directement sur les sites Web Optimum et Suddenlink ou via des points de vente. L’Apple TV 4K est disponible via des offres de financement mensuelles à partir de 10 $ par mois, ou pour 180 $.

Les clients Altice qui achètent le téléviseur via l’entreprise bénéficieront également d’un an d’Apple TV + gratuit. Une déclaration d’Altice disait:

“Alimentée par le puissant réseau haut débit et WiFi d’Altice et tirant parti des fonctionnalités avancées de l’Apple TV 4K, l’application Altice One pour Apple TV étend nos services encore plus loin dans la maison et offre aux clients plus de choix et de flexibilité quant à la manière et à l’endroit où ils regardent leur contenu préféré. . “

Avec le nouveau partenariat, vous pourrez profiter d’Altice One dans des pièces supplémentaires avec Apple TV 4K. Le site Web d’Altice propose une connexion transparente à votre service Altice One, ainsi qu’une nouvelle application Altice One, la diffusion de tous vos contenus préférés, une qualité d’image 4K HDR et bien sûr une recherche vocale via la télécommande Siri.