Altice USA apporte son expérience de la télévision par câble à l’Apple TV

Le câblodistributeur Altice USA a annoncé aujourd’hui qu’il avait lancé son expérience Altice One sur Apple TV, offrant un accès au service de télévision en direct en continu de la société, à la vidéo à la demande et aux enregistrements DVR dans le cloud.

Les fonctionnalités supplémentaires incluent un guide de programme interactif, le redémarrage du programme pour les émissions en direct et la prise en charge de la recherche vocale Siri.

Les clients Altice ont la possibilité d’ajouter une Apple TV 4K à leurs abonnements pour 180 $ ou une option de financement de 10 $ par mois, et l’application Altice ‌Apple TV‌ peut bien sûr être téléchargée dans les boîtiers customersApple TV‌ existants des clients.

Altice est l’un des plus grands câblodistributeurs des États-Unis, offrant le câble et Internet via ses marques Optimum et Suddenlink à près de 5 millions de clients dans 21 États.

.