Alto & # 039; s Odyssey, Alto & # 039; s Adventure et Kingdom Rush disponibles gratuitement dès maintenant

Au milieu de l’épidémie de coronavirus qui fait que de nombreuses personnes aux États-Unis et dans d’autres pays s’abritent à l’intérieur de leurs maisons pour éviter de propager l’infection, certains développeurs de jeux ont choisi de rendre leurs jeux disponibles pour jouer gratuitement.

Alto’s Odyssey et Alto’s Adventure, deux jeux populaires de style coureur sans fin sont disponibles sans frais à l’heure actuelle sur iOS et macOS car le développeur a baissé le prix en raison du coronavirus. Kingdom Rush et Kingdom Rush Origins, deux jeux de stratégie populaires pour iOS, peuvent également être téléchargés gratuitement.

Nous compilons une liste de jeux payants qui sont devenus gratuits ci-dessous, et nous y ajouterons si nous trouvons des titres supplémentaires:



L’Aventure d’Alto



L’odyssée d’Alto



Kingdom Rush Frontiers



Kingdom Rush Origins

Si vous êtes à la maison à cause du coronavirus, c’est aussi potentiellement un bon moment pour essayer Apple Arcade si vous n’avez pas déjà utilisé votre essai gratuit, mais c’est aussi un moyen intéressant de dépenser 4,99 $ pour un mois de jeu comme il y en a une large gamme de grands titres disponibles.

Nous avons listé quelques favoris ci-dessous, bien qu’il existe plusieurs jeux différents qui conviendront à tous les goûts.

Carte des ténèbres



Roundguard



Château de Crossy Road



Pèlerins



Qu’est-ce que le golf



Cat Quest II



Super Mega Mini Party

Connaissez-vous d'autres jeux gratuits à télécharger à l'heure actuelle? Faites-nous savoir dans les commentaires et nous les ajouterons à la liste.

