Alto’s Odyssey maintenant disponible sur macOS

Le célèbre jeu de course sans fin pour iOS, Alto’s Odyssey, est désormais disponible sur les ordinateurs macOS via le Mac App Store.

Initialement prévue pour l’été 2017, Alto’s Odyssey est la suite du jeu original Alto’s Adventure de 2015 et bien qu’il s’agisse d’un jeu autonome, il conserve le mécanisme de coureur sans fin pour lequel l’original était connu tout en introduisant de nouvelles fonctionnalités, des contrôles et un nouveau désert emplacement. Les deux jeux disposent d’un “système de trucs à une touche” que les joueurs utilisent pour contrôler le personnage principal pour enchaîner les combos et atteindre divers objectifs.

Rejoignez Alto et ses amis et partez pour un voyage de sandboard sans fin pour découvrir ses secrets.

Survolez des dunes balayées par le vent, traversez des canyons palpitants et explorez des temples longtemps cachés dans un endroit fantastique loin de chez vous.

En chemin, vous vous faufilerez à travers les vignes, rebondirez au sommet de montgolfières, monterez sur des parois rocheuses imposantes et échapperez aux lémuriens malicieux – tout en découvrant les nombreux mystères du désert.

En plus de la sortie du jeu sur Mac, une mise à jour simultanée a été déployée sur le jeu sur iOS, tvOS et iPadOS, de sorte que toute progression dans le jeu sur ces plateformes se synchronise avec l’installation Mac, permettant aux utilisateurs de basculer entre les appareils et continuer là où ils se sont arrêtés de façon transparente.

La sortie d’Alto’s Odyssey sur Mac reflète la sortie échelonnée de l’Alto’s Adventure original sur les plates-formes Apple, avec un lancement Mac suivant les versions mobiles du jeu.

Alto’s Odyssey pour macOS est disponible au téléchargement pour 9,99 $ sur le Mac App Store. Alto’s Odyssey pour iOS et tvOS est disponible pour 4,99 $ sur l’App Store.

(Merci, Anna!)

