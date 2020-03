‘Amazing Stories’ de Steven Spielberg est maintenant disponible sur Apple TV +

La dernière offre d’Apple TV +, Amazing Stories, est désormais disponible sur le service de streaming.

L’épisode 1 est sorti aujourd’hui, vendredi 6 mars, avec des sorties hebdomadaires d’épisodes à suivre.

Le spectacle est produit par Steven Spielberg et est basé sur l’anthologie classique. Selon le site de presse d’Apple TV +:

Réinventant la série d’anthologie originale de Steven Spielberg, chaque épisode de “Amazing Stories” transportera le public dans des mondes d’émerveillement à travers l’objectif des cinéastes, réalisateurs et écrivains les plus imaginatifs d’aujourd’hui.

“Amazing Stories” est produit par Spielberg, Darryl Frank, Justin Falvey, Eddy Kitsis, Adam Horowitz, Chris Long, Don Kurt et David H. Goodman, et produit par Universal Television et Amblin Television.

Le premier épisode s’intitule «The Cellar» et dure un peu moins d’une heure. La description de l’épisode indique:

Lors de la restauration d’une ancienne ferme de l’Iowa, Sam découvre un portail temporel dans la cave tempête qui le transporte jusqu’en 1919.

Alors que quelques critiques initiales n’étaient pas flatteuses, The Guardian lui a donné trois étoiles sur cinq en disant:

Apple a redémarré l’émission de science-fiction à succès du réalisateur des années 80. Ce n’est peut-être pas à la mode, mais il y a de l’optimisme et de la nostalgie au cœur …

Aux États-Unis, le spectacle a reçu de nombreuses critiques pour son manque de flair, d’innovation et de complexité de caractère. Ce qui me semble mal comprendre la nature de la bête et le public auquel elle s’adresse, qui n’est sûrement pas des téléspectateurs adultes ou même des jeunes adultes las du monde, mais – tout comme l’original – des enfants.

Le juge Sigmund de ScreenTimes a déclaré:

La réponse des critiques #AmazingStories est juste sur la base d’un épisode. Cela dit, Apple avait désespérément besoin d’un contenu plus léger et sa décision de ne pas s’assombrir était correcte. Un spectacle que vous pouvez regarder avec des yeux impressionnables sans mauvaises surprises. Rarement vu à l’ère du streaming.

– Sigmund Judge (@sigjudge) 6 mars 2020

Les nouvelles offres de contenu d’Apple sur TV + se sont taries un peu tard, donc tout nouveau contenu est certainement un ajout bienvenu!

