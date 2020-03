Amazon a un aspirateur robot à chargement automatique pour seulement 110 $, aujourd’hui seulement – .

Les aspirateurs robots Roomba populaires sont en vente pour aussi peu que 224 $ sur Amazon, tandis que le Roomba 960 à 650 $ est à 449 $ et l’incroyable Roomba i7 + qui se vide est à 200 $ de rabais.

Ce sont toutes des offres fantastiques, mais les chasseurs d’aubaines qui cherchent à économiser de l’argent sérieux trouveront aujourd’hui une vente inégalée dans les offres Gold Box d’Amazon.

Le robot aspirateur Goovi D382 n’est pas aussi haut de gamme que les modèles Roomba, mais c’est un modèle puissant avec de bonnes critiques et il est en vente aujourd’hui pour seulement 110 $.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Roomba est évidemment le nom le plus reconnaissable dans les aspirateurs robots, et des modèles comme le Roomba 960 sont les aspirateurs robots les plus populaires actuellement. La gamme Roomba d’iRobot est également la gamme la plus avancée et innovante disponible, avec des modèles comme le Roomba i7 + qui se vide dans un réceptacle spécial dans sa station de base lorsque son bac à poussière est plein, de sorte qu’il peut fonctionner pendant des mois sans que vous ayez même à y penser il. Ces robots aspirateurs sont à la fois fantastiques et ils sont tous les deux à 200 $ de réduction chez Amazon, mais ils sont toujours assez chers – le premier est à 449 $ en vente tandis que le dernier coûte 799 $ après la remise.

Si vous pouvez vous le permettre, l’un de ces modèles Roomba est parfait. Mais si vous préférez économiser cet argent et le dépenser pour quelque chose de plus urgent, il existe actuellement une offre fantastique sur Amazon qui vous offre un excellent robot aspirateur pour une fraction du coût d’un Roomba.

Le robot aspirateur Goovi D382 n’est pas aussi avancé que ces Roombas, mais il est beaucoup plus riche en fonctionnalités que vous ne le pensez pour un aspirateur robot aussi abordable. Il a une conception mince malgré son moteur puissant et une forte aspiration de 1600PA, et il prend également en charge l’auto-charge, ce qui n’est pas très courant parmi les aspirateurs robots à faible coût. Il coûte 209 $ et c’est déjà une grande valeur, mais une remise de 69 $ et un coupon de 30 $ aujourd’hui dans la vente Gold Box d’Amazon réduisent le prix à 110 $. C’est fou!

Voici quelques-uns des points importants de la liste d’Amazon:

COMMODITÉ Wi-Fi: L’application GOOVIHome vous permet d’accomplir vos besoins d’aspirateur sans effort de votre part.

ASPIRATION PUISSANTE: 1600 Pa d’aspiration intense ramasse la poussière, les miettes et la saleté. Idéal pour les planchers de bois franc et les tapis. Fonctionnement facile avec télécommande ou nettoyage automatique en une seule touche.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR: La conception à profil bas de 2,83 ”permet à l’aspirateur de glisser facilement sous les lits et le canapé, en nettoyant sous les lits, le canapé où la saleté se cache.

NETTOYAGE SANS souci: de grandes roues roulent sur les tapis et grimpent sur les rebords des portes pour se rendre au bordel. Plusieurs modes de nettoyage et un temps d’aspiration prédéfini garantissent un nettoyage sans effort pendant que vous faites autre chose ou rien du tout.

Ce que vous obtenez: aspirateur robot GOOVI, 4x brosses latérales, 1x filtre à très haut rendement, 1x brosse principale, 1x télécommande (2 piles AAA incluses), 1x brosse de nettoyage, 1x station de charge, 1x adaptateur.

Plus des meilleures offres d’aujourd’hui

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

.