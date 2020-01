Amazon ajoute 10 000 véhicules électriques à sa flotte de livraison, renforçant son engagement climatique

Amazon Inde a annoncé aujourd’hui que sa flotte de véhicules de livraison dans le pays comprendra 10 000 véhicules électriques (VE) d’ici 2025. Ceci est en partie conforme à l’engagement climatique signé par Amazon d’inclure 100 000 VE dans la flotte de livraison d’ici 2030.

Les véhicules électriques fonctionneront dans plus de 20 villes en Inde, dont Delhi NCR, Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad, Pune, Nagpur et Coimbatore. La flotte comprendra des véhicules à 3 et 4 roues conçus et fabriqués en Inde.

Amazon India a travaillé avec plusieurs équipementiers indiens pour construire une flotte de véhicules qui garantirait la durabilité environnementale et réduirait leur dépendance à l’égard de sources non renouvelables. La nouvelle accélération est venue des pouvoirs publics indiens qui ont mis en place la politique FAME 2 pour encourager l’adoption des VE en Inde.

Cet engagement fait partie des divers autres engagements pris par Amazon pour réduire son empreinte carbone. En septembre 2019, Amazon a annoncé son plan d’éliminer le plastique à usage unique d’ici juin 2020. Selon l’engagement climatique d’Amazon, la société aura un bilan carbone zéro net d’ici 2040.

Dans le cadre de cet engagement, Amazon a annoncé qu’il prévoyait d’introduire 10 000 véhicules électriques dans sa flotte de livraison en 2022, dans le monde, et 100 000 véhicules d’ici 2030. Les calculs montrent que ce faisant, Amazon peut économiser jusqu’à 4 millions de tonnes métriques de carbone par an d’ici 2030.

Autres initiatives de développement durable d’Amazon Inde

1. Tous les calages en plastique du réseau de distribution ont été remplacés par des coussins en papier 100% recyclables.

2. Le plastique à usage unique utilisé pour l’emballage sera éliminé des centres de distribution d’ici juin 2020

3. Tout le matériel d’emballage sous forme de boîtes en carton ondulé et de calage de papier est biodégradable

4. Pour réduire les déchets d’emballages, la livraison gratuite d’emballages (PFS) s’est maintenant étendue à 14 villes en un an

5. 8 centres de distribution et 2 centres de tri sont alimentés par l’énergie solaire et ont produit près de 10 mégawatts d’énergie solaire en 2019 pour exécuter les opérations dans les bâtiments.