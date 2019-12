Amazon augmente légèrement ses frais pour les vendeurs tiers aux États-Unis

Bien qu'Amazon fabrique ou stocke une grande partie de ce qu'elle vend, elle possède également la plus grande communauté de vendeurs tiers sur une plateforme de commerce électronique aux États-Unis, grâce à son programme Fulfilled by Amazon (FBA). L'entreprise permet aux vendeurs non seulement de répertorier leurs articles sur la vitrine en ligne d'Amazon, mais également de compter sur le géant de la technologie pour l'entreposage et l'expédition de leurs produits.

Ce sont ces services pour lesquels Amazon prévoit de facturer plus. L'entreprise est déjà connue pour avoir les délais de livraison les plus rapides de l'entreprise et expédie désormais la majorité de ses colis via son service d'expédition interne. Cependant, il continue d'investir dans son activité d'expédition et vise à réduire de moitié le délai de livraison des utilisateurs Prime à une seule journée. L'augmentation des frais vise à répondre à ces améliorations, comme l'explique un e-mail d'Amazon aux vendeurs: