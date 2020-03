Amazon cessera d’expédier des informations non essentielles en Italie et en France en raison d’un coronavirus – .

Amazon cessera d’expédier des produits non essentiels aux acheteurs en Italie et en France pendant l’épidémie de coronavirus, car il priorise la livraison de produits de santé et de consommation courante.

La France et surtout l’Italie sont à l’épicentre de l’épidémie de COVID-19 en Europe, avec des milliers de cas et des centaines de décès confirmés ces derniers jours.

Par ailleurs, Amazon cherche à embaucher des milliers de travailleurs aux États-Unis, où elle est prête à payer le double des heures supplémentaires pendant la crise.

Il y a quelques jours, Amazon a suspendu les livraisons non essentielles des vendeurs aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, car il s’est concentré sur les produits de santé et les articles ménagers. La société avait déclaré à l’époque qu’elle remplirait toujours les commandes de produits à faible priorité tant qu’ils seraient toujours en stock dans les entrepôts, mais aucun nouveau stock ne sera ajouté avant le 5 avril au plus tôt. Au cours du week-end, la nouvelle a annoncé qu’Amazon cesserait de vendre des produits non essentiels à des clients en Italie et en France, deux des régions les plus durement touchées par la pandémie de coronavirus.

Amazon a déclaré à . que la société avait pris cette décision en raison d’un pic de commandes et de la nécessité de respecter les différentes mesures de sécurité mises en place dans ces pays pour limiter la propagation du COVID-19.

Avec plus de 350 000 cas confirmés dans le monde, dont plus de 15 000 décès, la nouvelle maladie est le plus grand défi auquel le monde a dû faire face ces dernières années. L’Italie est actuellement au centre de la pandémie, avec près de 60 000 cas et un taux de mortalité de près de 10%. La France a signalé plus de 16 600 cas, dont 675 décès, depuis le début de l’épidémie locale. Les deux pays ont pris de sévères mesures de distanciation sociale pour freiner la propagation du virus, y compris des blocages, mais l’Italie a signalé des milliers de nouveaux cas chaque jour ces derniers jours.

“Nous allons temporairement arrêter de prendre des commandes pour certains produits non essentiels sur Amazon.it et Amazon.fr”, a déclaré Amazon. «Cela permet aux associés du centre de distribution de se concentrer sur la réception et l’expédition des produits dont les clients ont le plus besoin en ce moment.»

Marchandises, y compris produits pour bébés; santé et articles ménagers; beauté et soins personnels; les courses; et les fournitures industrielles, scientifiques et pour animaux de compagnie sont considérées comme des produits essentiels et ces commandes continueront d’être honorées en France et en Italie. Et c’est probablement ce que Amazon fera dans d’autres régions du monde à l’avenir.

Amazon a déclaré que les acheteurs peuvent toujours commander des produits non essentiels auprès de vendeurs sur Amazon qui ne dépendent pas de la logistique d’Amazon pour l’expédition, mais ces livraisons peuvent prendre plus de temps que d’habitude.

Par ailleurs, Amazon a annoncé samedi qu’il augmentait le salaire des heures supplémentaires pour les associés travaillant dans des entrepôts américains, car il essayait de répondre à la demande accrue des acheteurs restant à la maison. Les travailleurs horaires recevront le double de la compensation après 40 heures pour les heures supplémentaires du 15 mars au 9 mai.

“Mon temps et ma pensée sont désormais entièrement consacrés à COVID-19 et à la meilleure façon dont Amazon peut jouer son rôle”, a déclaré le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, dans un message publié sur le site Web de la société. Bezos a également noté dans le mémo qu’il espérait que les personnes qui avaient perdu leur emploi dans les restaurants et les bars postuleraient pour travailler chez Amazon jusqu’à ce qu’elles soient en mesure de reprendre leur emploi précédent.

Il y a une semaine, Amazon a augmenté le salaire des travailleurs de 15 $ à 17 $ et a annoncé son intention d’embaucher 100 000 travailleurs d’entrepôt et de livraison supplémentaires aux États-Unis. Amazon propose également un salaire illimité aux travailleurs qui ne se sentent pas bien et a pris des mesures supplémentaires pour accroître la distance sociale au travail, rapporte ..

