Amazon Cloud Cam atteint un niveau record de 70 $ lors de la vente d’une journée Woot Sale (50 $ de réduction)

Les caméras de sécurité intérieure ne sont devenues moins chères et plus populaires au cours des dernières années, et ce marché en croissance a attiré de grands acteurs comme Amazon, qui a lancé sa Cloud Cam pour la première fois en 2017. Maintenant, vous pouvez vous procurer une des caméras de sécurité intérieure d’Amazon pour seulement 69,99 $ – une économie de 50 $ 0ff prix catalogue – lors d’une offre à durée limitée de Woot.

Cloud Cam d’Amazon est capable d’enregistrer des vidéos 1080p, ce que notre critique a trouvé clair et facilement visible dans la plupart des circonstances. La qualité audio et vidéo de cette caméra est particulièrement impressionnante, compte tenu du lancement de la Cloud Cam à un prix qui a réussi à saper bon nombre de ses pairs. D’autres fonctionnalités notables incluent la vision nocturne, l’audio bidirectionnel et l’intégration d’Alexa. Malheureusement, c’est le seul écosystème de maison intelligente avec lequel vous utiliserez cet appareil photo, alors assurez-vous de vivre dans un ménage entièrement Alexa avant d’en prendre un.

Comme pour tout accord sur Woot, celui-ci n’est disponible que pour une durée limitée et expirera une fois que Woot sera épuisé ou passera à son prochain accord, selon la première éventualité. Bien que ce modèle particulier ne soit pas compatible avec le service de livraison de clés d’Amazon, vous pouvez effectuer cette mise à niveau vous-même en ajoutant un câble d’alimentation de 20 $ qui permet à l’appareil photo de communiquer avec les verrous intelligents activés par clé. Les acheteurs éligibles recevront même une livraison gratuite de deux jours s’ils se trouvent être des membres Prime. À la date de publication, vous avez encore environ 12 heures pour profiter de cette importante réduction.