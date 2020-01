Amazon Echo Buds Review: Alexa est maintenant dans ma tête

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Lors d’un lancement automnal de produits en septembre dernier, Amazon a annoncé plus d’une douzaine de nouveaux produits Echo et Alexa à un rassemblement de journalistes et de passionnés de technologie. Avant cette annonce, aucun appareil n’était peut-être aussi largement attendu que les Echo Buds, et les premières critiques et impressions étaient généralement favorables.

Mais que sont les Echo Buds, vous pourriez vous demander? La réponse simple est qu’il s’agit de la première véritable tentative d’Amazon de véritables écouteurs intelligents sans fil. La réponse la plus compliquée est qu’ils font partie des efforts plus importants de l’entreprise pour rendre leur assistant intelligent encore plus omniprésent dans le monde entier.

Dès les premiers jours de l’assistante intelligente, Amazon a reconnu la nécessité de retirer Alexa de sa prison cylindrique noire et de la pousser par la porte d’entrée. Après le lancement du haut-parleur Echo initial à la fin de 2014, le prochain lot de produits à sortir comprenait le Amazon Tap, désormais disparu, qui était un haut-parleur Bluetooth portable avec Alexa intégré. Avec le Fire Phone DOA en 2014 et le Tap qui ne va vraiment nulle part, Amazon a été contraint de s’associer à des tiers comme Bose et Fitbit pour faire sortir Alexa du monde. Mais maintenant, avec des produits comme les appareils Echo Buds, Echo Auto et Day One qui arriveront bientôt comme les boucles Echo Loop et Echo Frames, Alexa commence à faire ses premiers pas fragiles dans le monde avec nous.

Echo Buds Ce que j’aime

Les Echo Buds sont super faciles à installer et à utiliser. Si l’application Alexa est installée et ouverte sur votre téléphone, soulevez simplement le couvercle du boîtier et une lumière bleue devrait commencer à clignoter. Ensuite, une boîte de dialogue contextuelle s’ouvrira dans l’application qui vous guidera à travers le processus de configuration en quelques minutes (c’est si vous regardez la vidéo de démonstration). Tout était très intuitif et familier, en particulier si vous avez déjà installé une paire d’AirPods ou de Samsung Galaxy Buds.

Une fois que j’ai compris comment faire entrer ces bourgeons dans mes oreilles (je ne suis pas coordonné), ils s’adaptent immédiatement et confortablement. J’ai la chance de pouvoir presque toujours me débrouiller très bien avec les embouts par défaut, donc je n’ai pas eu besoin de les changer pour un meilleur ajustement (les têtes sont fournies avec plusieurs tailles d’embouts). Je n’ai pas pris la peine de mettre l’une des nageoires / ailes d’oreille incluses parce que je n’ai jamais aimé la façon dont elles se sentent, alors j’ai laissé celles-ci dans la boîte (mais elles sont là si vous en avez besoin).

Les commandes tactiles sont un plaisir à utiliser, et heureusement, vous n’avez pas besoin d’appuyer aussi fort pour changer d’état. Les paramètres par défaut pour taper sur les têtes alterneront entre la réduction active du bruit (avec laquelle ils ont collaboré avec Bose avec Bose) et le mode Passthrough (qui est leur façon de laisser entrer le bruit ambiant extérieur). Lorsque vous appuyez deux fois pour basculer entre ces modes, une voix off audible vous indique que les écouteurs changent de mode, ce qui vous rassure que l’appareil a décroché à votre demande. Même si ces paramètres sont ceux par défaut, vous pouvez modifier la fonction de ces gestes tactiles.

À partir des paramètres Echo Buds dans l’application Alexa, vous pouvez décider quel écouteur vous souhaitez contrôler des choses comme la lecture multimédia et la lecture / pause, couper le microphone ou sauter des pistes. Après avoir essayé les différentes alternatives, j’ai fini par revenir aux valeurs par défaut ANR / Passthtrough, car je les ai trouvées les plus utiles pour mes courses / promenades. J’ai également trouvé qu’il était plus facile de demander à Alexa de changer les commandes de lecture que de lui demander de changer ANR / Passthrough.

En savoir plus sur les commandes … Amazon s’est associé à Bose pour inclure la technologie ANR (Active Noise Reduction) de la société audio dans les Echo Buds, et à mes oreilles, cela fonctionne très bien. Lorsque j’ai activé l’ANR, j’obtiens un son beaucoup plus complet et j’entends à peine mon environnement (ce qui est formidable lorsque j’essaie de me concentrer), mais lorsque je tape pour obtenir le mode Passthrough, le son s’estompe un peu et il semble comme si j’étais de retour dans le monde réel. C’était certainement utile lorsque je faisais mes promenades quotidiennes l’après-midi, même si cela augmentait les interférences du vent, ce qui rendait plus difficile d’entendre la musique à des volumes plus faibles.

En ce qui concerne le son global, je pensais que ceux-ci sonnaient certainement mieux que les AirPods (1re ou 2e génération) et mieux que tous les autres écouteurs filaires que j’ai essayés dans la mémoire récente. Bien sûr, ils ne sonneront pas aussi bien qu’une paire d’écouteurs supra-auriculaires de qualité, et je sais que mes collègues diront que les écouteurs Jabra ou Soundcore ont plus de portée (ils ont raison), mais je pense que ces offrir un son de très bonne qualité pour le prix. En écoutant un podcast récent d’Android Central avec Active Noise Reduction, il semblait que j’étais littéralement dans la pièce avec Andrew Martonik, Michael Fisher et David Cogan. Et avant ma dernière course, j’ai demandé à Alexa de jouer de la musique d’entraînement. L’isolation des basses et du son était vraiment impressionnante, surtout compte tenu de mon haletant triste à bout de souffle tout en rencontrant un vent noueux cet après-midi. Encore mieux, Alexa m’a bien entendu quand j’ai demandé quel était le nom d’une chanson en particulier. Dans l’ensemble assez impressionnant.

J’essaie d’éviter d’appeler des humains, mais quand j’ai demandé à Alexa d’appeler ma femme … l’appel était vraiment clair.

J’essaie d’éviter d’appeler des humains, mais quand j’ai demandé à Alexa d’appeler ma femme, j’ai été connectée rapidement et l’appel a été très clair. Ma femme a fait remarquer que ma voix sonnait un peu plus loin que d’habitude, mais c’est normal lorsque les microphones sont essentiellement dans votre oreille. Sinon, elle a dit que je sonnais aussi bien de son côté que si j’étais au téléphone, et elle n’aurait pas pu dire que j’utilisais Echo Buds. Cela ressemble à une victoire pour moi.

Amazon a essayé de mettre à jour son accent renouvelé sur la confidentialité cette année et a introduit des produits avec des contrôles de confidentialité physiques comme les commutateurs d’obturateur et de microphone sur l’Echo Show 5 et l’Echo Show 8, et ils ont également mis en évidence les paramètres de confidentialité sur l’Echo Des bourgeons dans leurs matériaux. Si vous craignez qu’Alexa n’entende plus que vous ne le pensez, vous pouvez entrer et désactiver les microphones sur les écouteurs dans l’application Alexa. Vous pouvez également demander à Alexa de «supprimer ce que je viens de dire» ou de «supprimer mes enregistrements vocaux pour la journée», etc. La suppression des enregistrements vocaux et la gestion de tous vos paramètres de confidentialité des données Amazon peuvent également être effectuées dans l’application ou en ligne dans Alexa Privacy Centre.

Amazon dit que les Echo Buds devraient obtenir environ quatre à cinq heures sur une charge, et jusqu’à 20 heures avec le boîtier. Et bien que la charge ne soit pas vraiment rapide, vous pouvez recharger et obtenir environ deux heures d’autonomie supplémentaire en environ 20 minutes. Dans mon utilisation, j’ai trouvé que la batterie chutait de 15% à 20% en environ une heure d’utilisation (ce qui correspond exactement aux estimations d’Amazon). Cela comprenait l’écoute d’un podcast dans une autre application, demander à Alexa de lire de la musique à partir de diverses listes de lecture et poser des questions aléatoires à Alexa pendant que je marchais.

Oh j’ai presque oublié! Il y a des rumeurs selon lesquelles Amazon teste des fonctionnalités de remise en forme avec les Echo Buds qu’elles pourraient sortir plus tard dans une mise à jour logicielle. J’espère que ces rumeurs sont vraies et que je pourrai tester cela dans un avenir proche!

Echo Buds Ce que je n’aime pas

Ces écouteurs sont un peu banals à regarder, mais je ne pense pas que ce soit nécessairement une mauvaise chose. Je veux dire, ils collent dans vos trous d’oreille, alors à quel point pourraient-ils être fantastiques? Ils partagent une langue de conception avec les Samsung Galaxy Buds ou même les Jaybird Vistas en ce qu’ils sont des chonks de taille moyenne qui tiennent dans votre oreille.

Le boîtier n’est pas non plus la meilleure caractéristique des Echo Buds. Tout d’abord, il est livré avec un port et un câble de charge microUSB (argh Amazon!?!?), Et moins important mais tout aussi décevant est que vous ne pouvez pas charger le boîtier sans fil. Je dirai également que le boîtier des Echo Buds semble assez bon marché … creux même. Il est fabriqué à partir d’un plastique noir mat dur et nécessite l’ouverture de deux mains (si cela vous intéresse). Même pour le prix relativement bas, je m’attendais à un peu mieux. Mais là encore, vous les achetez pour les écouteurs, la qualité sonore et les fonctionnalités Alexa, pas ce dans quoi ils sont emballés. C’est ce qui compte à l’intérieur, non?

Bien que les Echo Buds soient faciles à contrôler via l’application Alexa, je n’aime toujours pas totalement l’expérience d’utilisation de cette application. Il s’est beaucoup amélioré au cours de la dernière année et fonctionne certainement plus rapidement, mais il me semble toujours un peu maladroit … un peu comme ce qu’iTunes avait évolué après des années de fonctionnalités et de services supplémentaires. Et je comprends – Amazon n’a pas de plate-forme mobile propre comme Android ou iOS, donc s’ils veulent que vous découvriez et utilisiez toutes les fonctionnalités qu’Alexa a à offrir, il est logique pour eux de les vider tous en un seul endroit.

Alexa elle-même semble un peu maigre dans ses réponses, ce qui est bizarre.

Les appels, les livres audio, les podcasts et la musique me semblaient très bien, mais le seul morceau audio que je pensais retentir un peu était Alexa. Chaque fois que je faisais une demande vocale, la réponse que j’obtenais de la smart asisstant était toujours aussi minuscule, presque comme s’il y avait un peu de … attendez … un écho. Pas à chaque fois, mais assez pour que je le remarque tout de suite. Encore une fois, ce n’est pas un moyen de rompre les accords, mais je l’ai quand même trouvé un peu étrange.

Une dernière chose … les Echo Buds vous permettent également d’invoquer l’assistant intelligent par défaut sur votre téléphone (Google Assistant ou Siri) en appuyant sur un bouton pendant quelques secondes, mais j’ai trouvé que c’était un peu hasardeux. Cela a fonctionné, mais je n’ai jamais pu déterminer la bonne quantité de pression à appliquer ou pour combien de temps. Probablement juste une erreur d’opérateur, mais mérite d’être mentionnée.

Amazon Echo Buds Devriez-vous les obtenir?

Si vous utilisez des produits Alexa ou Echo, je pense que ceux-ci valent vraiment la peine. Ils sont plus abordables que la plupart des concurrents comparables dans ce domaine, et je pense qu’ils s’adaptent bien et sonnent bien aussi pour ce qu’ils sont. Bien sûr, vous pouvez obtenir un meilleur son dans des options plus chères de Bose, Jabra ou Apple, mais je ne pense pas personnellement que cela soit nécessaire pour la plupart des gens. Même si vous n’utilisez pas Alexa aussi souvent (et vous pouvez la sauter complètement et invoquer Google Assistant ou Siri à la presse), je pense toujours que cela mérite votre attention.

Si vous décidez d’essayer ces écouteurs, restez à l’affût des offres promotionnelles spécifiques à Amazon. À l’heure actuelle, Amazon offre aux nouveaux utilisateurs un essai gratuit de 90 jours d’Audible, et ils continuent d’exécuter un essai gratuit de 30 jours d’Amazon Music Unlimited. Les deux sont d’excellents services de contenu audio, et les deux fonctionnent incroyablement bien avec Alexa via les Echo Buds.

