Amazon Echo Dot (3e génération) vs Echo Dot With Clock: lequel devez-vous acheter?

Amazon sait quelle heure il est! Il a fallu notre petit haut-parleur intelligent préféré et incorporé un écran LED pour afficher l’heure, vos minuteries et la température.

Avantages

Affichage de l’horloge LED subtile

Fonction Snooze à un robinet

Conserve tout ce qui est bon avec l’Echo Dot (3e génération)

Les inconvénients

Actuellement uniquement disponible en une seule couleur

L’affichage ne peut pas afficher les notifications

L’Echo Dot (3e génération) est l’un des haut-parleurs intelligents les plus vendus sur le marché, et pour cause. Il est abordable, a une bonne qualité sonore pour sa taille et est assez discret.

Avantages

L’enceinte Echo la moins chère que vous puissiez obtenir

Excellent son pour un petit haut-parleur

Maintenant disponible dans une couleur Plum amusante

Les inconvénients

Pas d’affichage visuel

Les points précédents étaient plus personnalisables

Amazon a annoncé cette semaine avoir ajouté plusieurs nouveaux appareils Echo à sa gamme de maisons intelligentes, y compris une version mise à jour de son Echo Dot extrêmement populaire, qui dispose d’un écran LED pour afficher l’heure, la météo ou les minuteries. Vaut-il la peine d’obtenir la nouvelle chaleur, ou la 3e génération vous ira-t-elle bien? Découvrons-le!

Il est temps de relier les points

Vous seriez pardonné si vous ne pouviez pas faire la différence entre ces deux points d’écho à première vue. Ils partagent les mêmes dimensions, le même design et des couleurs similaires. Ils sont même à des prix comparables! Avec toutes leurs similitudes à l’écart, examinons ce qui distingue ces deux points l’un de l’autre.

Echo Dot (3e génération)

Echo Dot avec horloge

Poids

10,6 oz

10,6 oz

Microphones

4

4

Haut-parleurs

Haut-parleur 1,6 ”

Haut-parleur 1,6 ”

Sortie ligne avec câble 3,5 mm ou Bluetooth

Oui

Oui

Commandes de la maison intelligente

Oui

Oui

Affichage LED

Non

Oui

Streaming de musique

Oui

Oui

Pair multiple pour le son stéréo

Oui

Oui

Appels audio gratuits aux États-Unis, au Mexique et au Canada

Oui

Oui

Finitions

Tissu (4 couleurs – anthracite, gris chiné, grès, prune)

Tissu (1 couleur – grès)

Cochez, jetez, quel point?

L’Echo Dot with Clock est le nouveau frère de la famille Dot, et vous pourriez le considérer comme une belle itération sur le modèle Echo Dot (3rd Gen). Il dispose désormais d’un écran LED qui a été intégré dans et derrière le couvercle en tissu, et il peut régler automatiquement la luminosité de l’horloge en fonction de la luminosité de votre pièce. C’est simple et sans chichis. Il n’y a pas d’écran laid à regarder, et pas de soucis d’une caméra qui vous regarde dans votre chambre comme il y en a avec l’Echo Show.

L’écran LED peut vous montrer l’heure, la température et un compte à rebours de toutes les minuteries que vous demandez à Alexa de régler. Il peut également vous servir de réveil, et tout ce que vous avez à faire pour le fermer est d’appuyer sur le haut du point. Peasy facile! Enfin, cet Echo Dot amélioré ne coûte que 10 $ de plus que la 3e génération, il s’agit donc d’une mise à niveau presque évidente.

Bien que ceux-ci sonnent comme de très bonnes fonctionnalités à ajouter à un appareil déjà populaire, l’Echo Dot (3e génération) n’est pas en reste. C’est toujours l’enceinte intelligente Echo la moins chère que vous puissiez acheter, et elle peut souvent être trouvée sur Amazon en vente, ou même dans le cadre d’un ensemble de maison intelligente avec des prises intelligentes ou des ampoules pour une valeur encore meilleure. Les nouvelles fonctionnalités de l’Echo Dot with Clock sont agréables, mais il y a sûrement des gens qui peuvent décider de ne pas vouloir de lumière ou d’affichage sur un appareil qui pourrait être caché. Différents points pour différentes personnes?

Il est temps de prendre une décision

D’accord, assez de calembours horribles … lequel de ces points d’écho devriez-vous obtenir? Je pense qu’Amazon a rendu ce choix facile pour les consommateurs en évaluant le nouvel Echo Dot avec horloge à seulement 10 $ de plus que l’Echo Dot (3e génération). Cette nouvelle version a pris tout ce qui était bon avec la version précédente, n’a rien supprimé et a ajouté des fonctionnalités vraiment utiles pour un prix équitable. Je ne peux pas contester cette logique! Cela rend facile de faire de l’Echo Dot with Clock mon option préférée, et celle que je pense que vous devriez aussi avoir.

Quelle heure est-il?

Echo Dot avec horloge

Maintenant encore plus parfait pour votre table de chevet.

Le haut-parleur Echo le plus petit et le plus abordable est désormais livré avec une horloge LED, et lorsqu’une alarme se déclenche, vous pouvez appuyer sur le haut pour le répéter.

Encore un bon rapport qualité / prix

Echo Dot (3e génération)

Fonctions Echo Dot classiques pour moins d’argent

L’Echo Dot (3e génération) a un design familier et des haut-parleurs décents pour la taille de l’appareil et se présente à un prix extrêmement abordable.

