Amazon Echo Studio vs Echo Plus: lequel acheter?

Le studio Echo est le coup d’Amazon à travers l’arc vers le Homepod d’Apple, le Home Max de Google et la collection de haut-parleurs haut de gamme de Sonos. Il offre un son et une intelligence incroyables à un prix avantageux. Cet appareil pourrait bien être le successeur de l’Echo Plus.

Avantages

Interrupteur de coupure du micro physique

Un son qui remplit la pièce

Hub de maison intelligente Zigbee intégré

Peut être couplé avec un autre Echo Studio et / ou Fire TV pour un son surround

Les inconvénients

Produit de première génération

Appareil Echo le plus cher

L’Echo Plus a été le premier essai d’Amazon sur un meilleur son Echo, et avec son intégration Zigbee, c’était le premier appareil Echo qui pouvait servir de hub domestique intelligent. L’appareil est sur sa 2e génération, mais il n’a pas été mis à jour depuis plus d’un an.

Avantages

Un son exceptionnel dans un boîtier plus petit

Dispose également d’un concentrateur de maison intelligente Zigbee intégré

Peut obtenir avec une ampoule intelligente gratuite

Les inconvénients

Même architecture sonore que Echo moins cher et plus récent

Prix ​​un peu élevé à ce stade

Depuis le premier Echo, Amazon a répété plusieurs fois le haut-parleur intelligent au fil des ans. Il a ajouté différentes tailles et capacités, installé des écrans sur certains d’entre eux et changé l’apparence, la convivialité et la conception de chaque génération successive. Comme nous le verrons dans la comparaison ci-dessous, la société n’est pas au-dessus de cannibaliser ses anciens produits lorsque de nouveaux arrivent.

Comment ils s’empilent

Amazon a présenté l’Echo Plus en 2017 et l’a mis à jour l’année dernière avec un nouveau design plus doux. Cette année, bon nombre de ses fonctionnalités ont été intégrées à la gamme Echo régulière, tandis que ses fonctionnalités haut de gamme ont été absorbées et même dépassées par le nouveau Echo Studio. Est-il aussi simple de dire que l’Echo Plus (2e génération) est mort, ou a-t-il encore sa place dans la gamme de produits Echo? Voyons d’abord comment ces deux appareils se comparent sur la fiche technique, puis nous pouvons déterminer à quel appareil vaut votre argent durement gagné.

Echo Studio

Echo Plus (2e génération)

Taille

8,1 “x 6,9”

5,8 “x 3,9″ x 3,9 ”

Poids

7,7 lb

1,72 lb

Haut-parleurs

Trois haut-parleurs médiums 2 “, un tweeter 1″, un woofer 5,25 ”

Tweeter 0,8 “et woofer 3”

Prise en charge Dolby

Oui – Atmos

Oui – Traitement Dolby

Compatibilité Smart TV

Compatible avec les nouveaux appareils Fire TV pour la sortie audio

Non

Maison intelligente

Prise en charge Zigbee intégrée et intégration Alexa

Prise en charge Zigbee intégrée et intégration Alexa

Connectivité Bluetooth

Prise en charge A2DP

Prise en charge A2DP

Connectivité WiFi

Réseaux bibande 802.11 a / b / g / n / ac 2,4 et 5 GHz

Réseaux bibande 802.11 a / b / g / n / ac 2,4 et 5 GHz

Finitions

Tissu (charbon de bois)

Tissu (anthracite, gris chiné, grès)

Echo Studio envisagé

Photo: Echo Studio.

L’Echo Studio peut être jumelé avec d’autres Echos pour créer un groupe multi-appareils ou multi-pièces, mais beaucoup trouveront que le son de la pièce est plus que capable de répondre à leurs besoins. L’appareil dispose de cinq haut-parleurs, dont trois haut-parleurs de milieu de gamme de 2 pouces, un tweeter de 1 pouce et un grand woofer de 5,25 pouces. Il a été conçu pour tirer parti du service d’abonnement Music HD d’Amazon et utilise la technologie Dolby Atmos pour tirer le meilleur parti des formats musicaux maîtrisés pour la 3D.

Comme les autres haut-parleurs Echo avant, l’Echo Studio dispose d’un bouton sur lequel vous pouvez appuyer pour déconnecter électroniquement les microphones afin qu’Alexa ne puisse pas vous écouter, et vous pouvez également aller en ligne ou dans l’application Alexa pour écouter et supprimer votre voix enregistrements. Il dispose d’un concentrateur de maison intelligente Zigbee intégré comme l’Echo Plus (2e génération) et peut être utilisé comme tout autre Echo pour demander des informations à Alexa ou pour exécuter des routines.

L’Echo Studio a été conçu pour concurrencer le Homepod d’Apple, le Home Max de Google et certains des excellents systèmes d’enceintes de Sonos. Il peut être couplé avec un autre Echo Studio et une Fire TV pour un vrai son stéréo, ou vous pouvez simplement le coupler à une Fire TV pour fonctionner comme une barre de son. La disposition des haut-parleurs lui permet d’analyser l’acoustique de votre pièce et d’affiner la lecture audio pour optimiser le son de l’espace. Le prix de vente est également estimé à près de cent dollars moins cher que les offres similaires d’Apple et de Google. Dans l’ensemble, l’Echo Studio sonne à coup sûr comme un produit convaincant.

Echo Plus ne correspond tout simplement pas

Photo: Echo Plus.

Lorsque Amazon a fait ses débuts avec l’Echo Plus, il occupait une niche importante non seulement dans la gamme d’enceintes Echo, mais également dans la stratégie de l’écosystème de la maison intelligente d’Amazon. À l’époque, il y avait beaucoup plus de protocoles et de normes pour la maison intelligente concurrents, et il était souvent frustrant de connecter tous ces appareils disparates entre eux.

Entrez dans l’Echo Plus. Amazon a inclus un hub pour maison intelligente Zigbee, choisissant le protocole des appareils intelligents le plus populaire, ce qui a facilité la découverte et la configuration d’accessoires pour maison intelligente.

L’Echo Plus d’origine, ainsi que la génération actuelle, disposaient également de haut-parleurs haut de gamme que les autres appareils Echo, faisant de la version Plus le meilleur choix pour ceux qui voulaient un meilleur son avec leur haut-parleur. Cependant, l’Echo Plus (2e génération) a maintenant plus d’un an, et avec d’autres changements dans la gamme Echo, nous nous demandons si cela va vivre pour voir une autre version.

L’Echo Plus (2e génération) est toujours un excellent haut-parleur intelligent, mais il semble qu’Amazon laisse le produit sécher. Le plus récent et régulier Echo (3e génération) offre à peu près le même aspect et le même son, tandis que l’Echo Studio surpasse ses haut-parleurs et offre toujours les fonctionnalités du hub domestique intelligent Zigbee pour pas beaucoup plus. Honnêtement, si le Echo Studio pleine grandeur est trop d’écho pour vous mais que vous voulez toujours un excellent son, nous vous recommandons d’opter pour l’Echo régulier moins cher (3e génération) par rapport à cet Echo Plus (2e génération). L’Echo régulier (3e génération) commence à 50 $ de moins que l’Echo Plus (2e génération) et offre une expérience presque identique, à l’exception du hub Zigbee intégré (que nous ne pensons pas que vous manquerez de toute façon).

Que devriez-vous obtenir?

Comme nous l’avons mentionné dans notre comparaison de l’Echo (3e génération) par rapport à l’Echo Plus, nous pensons que l’Echo Plus (2e génération) peut se diriger vers ce ranch de haut-parleurs spécial dans le ciel. C’est toujours un appareil capable avec un son exceptionnel pour sa taille et l’intégration du concentrateur de maison intelligente, mais le fait qu’il n’ait pas été mis à jour cette année et que l’Echo (3e génération) mis à jour et le nouveau Echo Studio aient pris ses fonctionnalités les plus convaincantes ne présage rien bien pour l’avenir du produit. Cela étant dit, si vous pouvez le trouver à prix réduit, cela en vaut la peine.

L’Echo Studio semble vraiment faire bouger les choses, non seulement sur le marché des enceintes intelligentes, mais sur le bon marché des enceintes. Grâce à son ensemble d’enceintes et à un son enveloppant, nous pensons que vous apprécierez vraiment d’écouter de la musique ou de la connecter à votre appareil Fire TV pour une expérience de visionnement immersive. Nous pensons que la différence de prix entre ces deux appareils n’est pas suffisamment importante pour choisir l’Echo Plus (2e génération) par rapport à l’Echo Studio, donc si vous recherchez le meilleur son d’un Echo, optez pour le Studio.

Alexa passe en Hi-Fi

Echo Studio

Idéal seul ou entre amis

L’Echo Studio vise à fournir le meilleur son possible. Il peut le faire par lui-même – ou vous pouvez le coupler avec un autre Echo Studio et Echo Sub pour une expérience sonore surround Fire TV exceptionnelle.

Haut-parleur intelligent plus petit

Echo Plus (2e génération)

Prise en charge de la maison intelligente avec des haut-parleurs solides

L’Echo Plus (2e génération) a été l’un des premiers appareils Echo à vraiment intensifier son jeu sonore tout en progressant pour mieux prendre en charge l’intégration des appareils domestiques intelligents.

