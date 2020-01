Amazon Echo vs Dot vs. Show vs. Plus: lequel devriez-vous acheter en 2020?

Source: Android Central

Il est difficile de croire que le premier Amazon Echo a été publié il y a plus de cinq ans, et depuis lors, il est passé d’un haut-parleur intelligent autonome à un écosystème complet de produits radicalement différents. Vous trouverez un Echo sur à peu près tous les sites Web et dans tous les magasins ces jours-ci, mais avec autant de modèles différents à choisir, comment savez-vous lequel vous convient le mieux? Eh bien, nous sommes des experts de la gamme Echo d’Amazon, et ci-dessous vous trouverez un guide détaillé sur l’achat d’un haut-parleur ou d’un écran Alexa pour votre maison intelligente. Nous pensons que l’Echo Dot (3e génération) est le meilleur choix pour la plupart des gens, mais si ce n’est pas votre tasse de thé, il existe de nombreuses autres options. Plongeons dedans.

Meilleur dans l’ensemble – Amazon Echo Dot (3e génération)

Commencez simplement. Si vous n’êtes tout simplement pas sûr de tout cela et que vous ne savez vraiment pas combien vous allez retirer d’un Amazon Echo, il est préférable de ne pas dépenser beaucoup d’argent. Commencez donc avec un Echo Dot!

L’Echo Dot est incroyablement abordable, et le modèle de 3e génération que nous avons en ce moment est meilleur que jamais. Son haut-parleur intégré est plus fort et plus clair, le nouveau design de tissu est disponible en quatre superbes couleurs (charbon, gris chiné, grès et prune), et il exécute toutes les mêmes commandes Alexa que celles des haut-parleurs plus chers.

Une autre astuce de pro ici est de garder un œil sur les bundles disponibles. Que vous achetiez plus d’un Echo Dot à la fois ou que vous l’associez à quelque chose comme Amazon Smart Plug ou Fire TV, vous pouvez généralement trouver une sorte de promo pour vous faire économiser un peu de monnaie.

Meilleur dans l’ensemble

Amazon Echo Dot (3e génération)

Le meilleur écho pour votre argent.

Dans l’ensemble, l’Echo Dot (3e génération) est le meilleur écho que vous puissiez acheter. Il est compact, a fière allure et a un prix exceptionnel.

Meilleure alternative – Amazon Echo Dot avec horloge

L’idée derrière l’Echo Dot with Clock est simple. Prenez ce qui rend l’Echo Dot si génial, ajoutez une horloge numérique et appelez-la un jour.

Cela peut sembler un peu idiot, mais en réalité, cela fait de l’Echo Dot with Clock l’un des haut-parleurs les plus attrayants de la gamme Echo. C’est juste quelques dollars de plus que l’Echo Dot ordinaire, et en plus de vous montrer l’heure, l’écran LED peut également afficher la température extérieure et les minuteries que vous avez.

C’est beaucoup de fonctionnalités supplémentaires pour une si petite hausse de prix, faisant de l’Echo Dot with Clock l’une de nos meilleures recommandations.

Meilleure alternative

Amazon Echo Dot avec horloge

Le finaliste du meilleur haut-parleur Echo global.

Il s’agit essentiellement de l’Echo Dot (3rd) Gen, mais avec un écran LED qui indique l’heure, la température extérieure et les minuteries en cours.

Meilleur haut-parleur de milieu de gamme – Amazon Echo (3e génération)

L’Amazon Echo est le haut-parleur qui a tout déclenché. Il s’agit de la troisième itération du haut-parleur intelligent classique d’Amazon, et la troisième génération est la meilleure que nous ayons vue.

Amazon a sérieusement amélioré la qualité sonore de ce modèle, l’Echo fournissant un son à 360 degrés alimenté par Dolby. Il est bruyant, en plein essor et fait de la musique aux podcasts un son exceptionnel. Vous pouvez affiner l’audio avec les paramètres d’égalisation disponibles, ou associer deux d’entre eux pour un son stéréo.

Nous aimons également la conception du tissu, les microphones réactifs pour les commandes vocales Alexa et les commandes de lecture sur le dessus.

Meilleur haut-parleur de milieu de gamme

Amazon Echo (3e génération)

Le meilleur haut-parleur Echo de milieu de gamme.

Si vous voulez un haut-parleur de milieu de gamme, l’Echo (3e génération) est vraiment convaincant. Cela semble fantastique et a un prix assez solide pour démarrer.

Meilleur pour la musique – Amazon Echo Studio

Si vous voulez un haut-parleur Echo qui rendra votre musique aussi bonne que possible, l’Echo Studio convient parfaitement. Il s’agit du premier haut-parleur Echo d’Amazon en termes de qualité sonore, avec une gamme de cinq haut-parleurs qui donnent des basses, des médiums et des aigus impressionnants.

La technologie Dolby Atmos est incluse pour compléter l’expérience d’écoute, ainsi qu’une fonctionnalité qui permet au Studio de détecter la pièce dans laquelle il se trouve et d’adapter ses haut-parleurs en conséquence pour la meilleure expérience.

L’Echo Studio a également l’intelligence de certains de ses frères et sœurs, grâce au concentrateur Zigbee intégré qui permet aux appareils intelligents pris en charge de se connecter directement au Studio plutôt qu’à un autre concentrateur que vous devez placer quelque part dans votre maison.

Idéal pour la musique

Amazon Echo Studio

Le haut-parleur Alexa au meilleur son que vous pouvez obtenir.

Echo Studio d’Amazon semble phénoménal. Il dispose de cinq haut-parleurs, d’une prise en charge Dolby Atmos et plus encore pour des morceaux incroyablement sonores.

Idéal pour les maisons intelligentes – Amazon Echo Plus (2e génération)

Vous voulez une expérience Echo de premier ordre? C’est là que l’Echo Plus entre en jeu. Doté d’un superbe design en tissu et de superbes haut-parleurs, l’Echo Plus impressionne.

Le point culminant de l’Echo Plus est sa capacité à servir de concentrateur de maison intelligente – si les appareils que vous souhaitez prendre en charge utilisent Zigbee pour se connecter (vous êtes pardonné si vous ne savez pas ce qu’est Zigbee – ce n’est pas une fin -l’utilisateur ne devrait jamais avoir à s’inquiéter). Cela ne résoudra probablement pas tous vos problèmes de maison intelligente, mais c’est quand même un joli petit ajout.

Idéal pour les maisons intelligentes

Amazon Echo Plus (2e génération)

Le meilleur haut-parleur Echo pour les maisons intelligentes.

L’Echo Plus a des packs assez percutants. En plus d’un excellent son, il agit également comme un hub Zigbee pour les gadgets pour maison intelligente pris en charge.

Meilleur pour la basse – Amazon Echo Sub

Contrairement aux autres appareils Echo de cette liste, le Echo Sub ne sert pas réellement de haut-parleur Alexa autonome. Au lieu de cela, il est conçu pour se synchroniser avec vos autres appareils Echo et compléter leur audio avec des basses puissantes grâce à son subwoofer de 6 pouces.

Vous pouvez coupler l’Echo Sub avec un Echo ou Echo Plus pour améliorer considérablement vos sessions de jam de musique, ou le coupler avec deux Echos ou Echo Plus pour un système de son surround 2.1.

Bien que l’Echo Sub ne soit pas bon marché, c’est un excellent moyen d’améliorer votre configuration Echo si vous souhaitez faire passer votre musique au niveau supérieur.

Idéal pour les basses

Amazon Echo Sub

Les meilleures basses dans un haut-parleur Echo.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un haut-parleur autonome, l’Echo Sub fonctionne avec d’autres appareils Echo pour fournir de grosses basses en plein essor à toute votre musique.

Idéal pour les enfants – Amazon Echo Dot Kids Edition

Amazon a un Echo Dot spécialement conçu pour les enfants, et il a été mis à jour le plus récemment pour être basé sur l’Echo Dot de troisième génération avec son haut-parleur de meilleure sonorité et son design à base de tissu plus agréable. Bien sûr, ceci étant pour les enfants, il se décline en deux nouvelles teintes colorées, y compris l’arc-en-ciel et un bleu convivial pour Alexa. De plus, chaque unité est livrée avec un an d’Amazon Freetime Unlimited.

C’est la partie qui justifie son prix, qui est un peu plus que l’Echo Dot au détail. Amazon Freetime Unlimited vous donne (ainsi qu’à votre enfant) accès à un tas de contenus adaptés aux enfants, notamment des livres, de la musique, des livres audio, des podcasts, des jeux, etc.

De plus, les parents ont accès au tableau de bord parent Amazon, qui vous permet de définir la durée pendant laquelle l’enfant peut utiliser l’une de ces nouvelles technologies. Il bloquera également le contenu non adapté aux enfants, fermera l’Echo Dot au coucher et enseignera à vos enfants à se rappeler de dire s’il vous plaît et merci à une technologie peu sensible (nous avons le sentiment que ce sera plus important que nous ne le pensons).

Idéal pour les enfants

Amazon Echo Dot Kids Edition

Un point d’écho conçu uniquement pour les enfants

Besoin d’un écho pour vos enfants? L’Echo Dot Kids Edition a un design amusant et des outils utiles que les parents et les enfants adoreront.

Idéal pour les anciens haut-parleurs – Amazon Echo Input

Les haut-parleurs Echo sont excellents, mais que se passe-t-il si vous avez déjà une collection de haut-parleurs stupides que vous ne voulez pas remplacer complètement? Avec l’entrée Echo, vous pouvez ajouter des capacités Alexa complètes à n’importe quel haut-parleur pour seulement quelques dollars.

L’entrée Echo se connecte à vos haut-parleurs via un câble 3,5 mm ou Bluetooth et dispose d’une gamme de microphones qui sont toujours à l’écoute de la commande «Alexa». Vous pouvez demander à l’Entrée tout ce que vous demanderiez à un haut-parleur Echo ordinaire, et une fois qu’il vous entendra, il repoussera sa réponse via les haut-parleurs auxquels il est connecté.

Alternativement, si vous avez aperçu un nouveau haut-parleur qui ne prend pas en charge Alexa, vous pouvez l’acheter et l’entrée ensemble et être prêt à partir dès le premier jour (Amazon propose quelques packs comme celui-ci sur son site Web).

Idéal pour les vieux orateurs

Entrée Amazon Echo

Le meilleur écho pour les anciens haut-parleurs.

Si vous avez de vieilles enceintes que vous aimez vraiment, obtenez l’entrée Echo. Il apporte Alexa intelligent à votre matériel existant et fonctionne très bien.

Idéal pour les fans d’Alexa Super – Amazon Echo Show (2e génération)

Tous les haut-parleurs Echo dont nous avons parlé jusqu’à présent sont excellents, mais il leur manque tous quelque chose – un écran. Avec Amazon Echo Show, vous obtenez toute la puissance d’Alexa en plus d’un écran qui peut être utilisé pour afficher la météo, les rendez-vous du calendrier, passer des appels vidéo et même regarder Amazon Prime Video.

Le Echo Show original n’a pas été à la hauteur du battage médiatique d’Amazon créé pour lui, mais la version de 2e génération s’est révélée valoir la peine d’attendre. L’écran est beaucoup plus grand malgré le corps global de l’Echo Show étant plus petit, les haut-parleurs sont ridiculement bons et la qualité de construction est de premier ordre. En outre, tout comme l’Echo Plus, l’Echo Show peut également servir de hub domestique intelligent pour les appareils compatibles.

L’Echo Show n’est certainement pas bon marché, mais si vous voulez le meilleur argent Echo que vous puissiez acheter, c’est tout.

Meilleur pour Alexa Super Fans

Amazon Echo Show (2e génération)

L’écho le plus puissant et le plus cher que vous puissiez obtenir.

Pour vous, super fans d’Alexa, l’Echo Show (2nd Gen) est fait pour vous. C’est grand, bruyant et puissant de toutes les bonnes manières.

Meilleur écran milieu de gamme – Amazon Echo Show 8

Entre l’Echo Show et le Show 5 se trouve l’Echo Show 8. Il s’agit de l’écran intelligent d’Amazon au milieu de la route, et pour certains acheteurs, il peut être parfait.

L’Echo Show 8 est équipé d’un écran de 8 pouces avec une résolution nette de 1280 x 800. Vous obtenez deux haut-parleurs de 2 pouces qui libèrent 10 W de puissance par canal, ainsi qu’une caméra 1MP pour les conversations vidéo. Lorsque vous voulez plus d’intimité, il y a un obturateur physique qui passe sur l’appareil photo – comme les choses devraient l’être.

Pour le prix, le Show 8 est plutôt génial. Il est plus grand et sonne mieux que le Show 5, mais est considérablement plus abordable que le produit phare Echo Show.

Meilleur affichage de milieu de gamme

Amazon Echo Show 8

Le meilleur affichage Echo au milieu de la route.

Nous adorons l’Echo Show 8. L’écran est superbe, il sonne plutôt bien et le prix est parfait. Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer?

Meilleur écran abordable – Amazon Echo Show 5

L’Echo Show est grand et c’est cher. L’Echo Show 5, cependant, n’est ni l’une ni l’autre de ces choses. La version miniature nouvellement annoncée de l’Echo Show maintient les fonctionnalités principales de ce produit mais réduit tout à un écran de 5 pouces et un haut-parleur beaucoup moins puissant.

Le rend parfait pour mettre sur une table de chevet ou caché derrière un appareil de cuisine. Il dispose également d’une petite caméra pour faciliter les appels Skype et, bien sûr, les microphones sont fantastiques pour une expérience Alexa impressionnante.

Coûtant moins cher que les deux autres spectacles, cela pourrait être la meilleure expérience d’écho pour le prix.

Meilleur affichage abordable

Amazon Echo Show 5

Le meilleur écran Echo qui soit super abordable.

L’affichage le moins cher de la gamme Echo est le Show 5, et pour les personnes qui veulent le plus petit écran Echo, il convient à la facture.

Le meilleur en mouvement – Amazon Echo Buds

L’une des parties frustrantes de l’expérience Echo / Alexa a été l’incapacité d’amener votre assistant intelligent Amazon préféré avec vous, où que vous alliez. Les Echo Buds font un excellent travail pour gérer les appels et semblent assez incroyables pour le prix.

Ces écouteurs disposent d’une réduction active du bruit (optimisée par la technologie Bose) et vous permettent également d’entendre le monde autour de vous via un mode Passthrough que vous pouvez ajuster selon vos préférences. Alexa mains libres est super pratique, mais si ce n’est pas votre tasse de thé, vous pouvez appeler Google Assistant ou Siri d’un simple clic.

Ces écouteurs ont l’air un peu gros, mais ils sont très confortables à l’oreille. Nous les avons portés lors de plusieurs courses, randonnées et voyages au gymnase, et ils n’ont jamais réussi à tomber. Pour le prix, ces écouteurs intelligents sont difficiles à battre!

Le meilleur en déplacement

Amazon Echo Buds

Restez connecté à Alexa où que vous soyez.

Ces écouteurs sans fil se sentent bien et sonnent bien, et vous adorerez avoir Alexa chuchotant de douces choses dans vos oreilles. Avec la réduction active du bruit, le son Passthrough ambiant extérieur et les paramètres d’égalisation intégrés, ils sont également assez complets.

Meilleur pour la voiture – Amazon Echo Auto

Avez-vous déjà rêvé de pouvoir emmener Alexa dans votre voiture? C’est exactement ce que Amazon veut faire avec l’Echo Auto.

L’Echo Auto est un petit morceau de plastique qui se trouve sur le dessus de votre tableau de bord et se connecte aux haut-parleurs de votre voiture. Une fois configuré, vous pouvez lui parler et utiliser toutes les commandes Alexa pour diffuser de la musique, passer des appels, vérifier la météo, etc.

Nous vous recommandons certainement de garder vos yeux et votre esprit sur la route à tout moment, mais dans les cas où vous devez parler à Alexa pour une raison quelconque, avoir l’Echo Auto peut être très pratique.

Idéal pour la voiture

Amazon Echo Auto

Amenez Alexa dans votre voiture.

Qui a dit qu’Alexa devait rester dans la maison? Avec l’Echo Auto, vous pouvez facilement amener l’assistant lors de votre prochain road trip.

Idéal pour les nerds du cinéma maison – Amazon Echo Link / Link Amp

Vous avez un système stéréo haut de gamme que vous souhaitez mettre à niveau avec quelques fonctionnalités de streaming? C’est là qu’Echo Link et Link Amp entrent en jeu.

Lorsqu’il est connecté à votre système audio, le Link et le Link Amp vous permettent de diffuser de la musique en toute transparence à partir de services tels que Spotify, Pandora, Apple Music, Amazon Music, etc.

Là où l’Echo Link dépend de votre propre amplificateur, le Link Amp dispose d’un ampli intégré (comme son nom l’indique) pour vous offrir une solution tout-en-un à un prix plus élevé.

Idéal pour les nerds du cinéma maison

Echo Link

Une excellente mise à niveau pour votre système stéréo.

Pour ceux d’entre vous qui ont un système de cinéma maison, l’Echo Link et le Link Amp sont vos deux meilleures options dans l’écosystème Echo.

Idéal pour les nerds de cinéma maison vraiment grands

Ampli Echo Link

Excellent point d’entrée pour l’audio hi-fi.

Bien que le prix soit élevé pour les fonctionnalités limitées, l’Amazon Echo Link Amp est un bon point d’entrée pour ceux qui veulent se lancer dans le jeu de récepteur audio.

Conclusion

Avec autant d’échos différents proposés, il est impossible de dire que l’un d’eux est 100% meilleur que tout le reste. Tout le monde a des désirs / besoins différents, et en tant que tel, tout le monde gravitera vers un certain appareil Echo qui leur parle le plus. Cela dit, nous pensons que l’Echo Dot (3e génération) offre la meilleure expérience globale, tout bien considéré.

L’Echo Dot est l’un des Echos les moins chers qu’Amazon vend, et même ainsi, c’est un plaisir à utiliser. Vous pouvez le placer dans pratiquement n’importe quelle pièce grâce à sa taille compacte, la conception du tissu est magnifique, et pour avoir un si petit facteur de forme, il est choquant de la qualité du son de l’enceinte.

Compte tenu du prix qu’Amazon demande pour l’Echo Dot, vous pouvez en acheter quelques-uns, les disperser dans toute votre maison et en sortir à l’autre bout sans avoir soufflé sur votre compte bancaire.

Comparaisons

Echo Show 8 contre Echo Show 5

Les Echo Show 8 et Show 5 sont les deux écrans intelligents les plus attrayants d’Amazon, en grande partie grâce à leur large éventail de fonctionnalités et à leurs prix bas. Les deux sont des écrans intelligents fantastiques, mais nous devons donner le dessus au Show 8.

Amazon a remporté l’or avec l’Echo Show 8. Son écran est suffisamment grand pour une consommation de contenu confortable tout en étant suffisamment petit pour être facilement installé dans presque toutes les pièces. L’affichage est également net et coloré, les haut-parleurs sont superbes et vous obtenez une caméra vidéo avec un couvercle physique pour le cacher. Ajoutez tout cela avec le prix bas, et vous avez un gagnant sur les mains.

Le Show 5 se distingue par sa conception ultra-compacte et son prix encore plus bas, mais pour seulement quelques dollars de plus, le Show 8 offre un écran plus beau et des haut-parleurs de meilleure qualité. Si l’espace est limité, cependant, le Show 5 a probablement plus de sens.

Echo Dot (3e génération) vs Echo Dot with Clock

Vous ne pouvez pas vous tromper avec un Echo Dot. La série Dot est la moins chère d’Amazon et la plus populaire pour les enceintes Echo, et en ce moment, les deux points forts sont l’Echo Dot (3e génération) et l’Echo Dot avec horloge.

Avec l’Echo Dot (3e génération), vous obtenez beaucoup d’enceintes pour pas beaucoup d’argent. Il s’adapte partout, a un superbe design, sonne mieux que ce à quoi vous vous attendez et fonctionne avec toutes les commandes Alexa. Il y a une raison pour laquelle cette chose est devenue aussi populaire qu’elle l’est.

L’Echo Dot (3e génération) est un achat facile, mais si vous dépensez un peu plus, l’Echo Dot with Clock rend les choses assez intéressantes. Il fait tout ce que fait normalement le Dot, mais son écran LED sert de vitrine pour l’heure, la température extérieure et un compte à rebours. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais pour toutes ces fois où vous voulez jeter un coup d’œil rapide et voir quelle heure il est, le point d’écho avec horloge le fait automatiquement et vous enregistre une commande vocale dans le processus.

Echo Studio vs Echo Plus (2e génération)

Echo Plus d’Amazon se distinguait comme le haut-parleur Echo le plus sonore d’Amazon, mais ce titre appartient désormais à Echo Studio. L’Echo Studio est grand, volumineux, cher et sonne incroyablement bien. Si vous êtes un audiophile, c’est l’enceinte Echo que vous souhaitez.

Alors, où cela laisse-t-il l’Echo Plus? L’Echo Plus sonne toujours bien, et il dispose également du hub Zigbee intégré qui en fait un choix solide pour les amateurs de maisons intelligentes. C’est quelque chose que vous trouverez également dans l’Echo Studio, mais le Plus bénéficie d’une taille plus petite et d’un prix inférieur.

Vous obtiendrez la meilleure expérience audio avec Echo Studio, mais si vous êtes principalement intéressé par le hub Zigbee et que vous souhaitez dépenser le moins possible, le Plus est toujours un excellent achat.

Echo Plus (2e génération) vs Echo (3e génération)

À première vue, vous ne pourrez peut-être pas faire la différence entre l’Echo Plus (2e génération) et l’Echo (3e génération), et cela semble intentionnel. Quand Amazon a actualisé l’Echo “régulier” (3e génération) à la fin de 2019, il l’a même annoncé, disant que l’appareil héritait de “l’architecture sonore” de l’ancien Echo Plus (2e génération), ainsi que de la peluche plus du Plus, design plus doux.

La plus grande (et seule réelle) différence entre ces deux Echos est le fait que l’Echo Plus (2e génération) dispose d’un hub intelligent Zigbee intégré, ce qui lui permet de communiquer plus facilement avec des produits pour la maison plus intelligents dès la sortie de la boîte. Cette fonctionnalité accrue entraîne un prix légèrement plus élevé que l’Echo (3e génération), mais nous nous demandons si cela vaut l’argent supplémentaire. Amazon a introduit un nouveau programme Certified for Humans qui promet une configuration et une utilisation plus faciles des appareils intelligents pour la maison avec ses produits Echo, donc avoir un hub smarthome intégré n’est pas le point de vente qu’il semblait autrefois être.

Echo Show 5 contre Echo Show (2e génération)

Bien que cela puisse sembler évident, choisir entre le plus grand Echo Show et le nouveau plus petit Echo Show 5 est assez difficile. Le premier a un écran massif de 10 pouces et un haut-parleur très bruyant et lourd pour aller avec. Si vous aimez la musique, l’Echo Show (2nd Gen) est celui qu’il vous faut.

Cependant, si vous appréciez l’espace ou si vous avez un autre haut-parleur pour la musique, l’Echo Show 5 est un compromis parfait. Vous obtenez toujours un écran lumineux de taille décente qui peut vous montrer les nouvelles, la météo et toutes les mises à jour liées à Echo que vous souhaitez voir. Il existe également une caméra pour la vidéoconférence Skype, et le prix est plus acceptable.

Décidez en conséquence!

