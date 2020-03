Amazon embauchera 100 000 travailleurs en raison de la demande accrue suite à COVID-19

Avec le coronavirus qui fait des ravages dans le monde entier, et alors que les entreprises, les organisations et même des villes entières ferment leurs portes, la demande de services d’achat en ligne et de livraison à domicile monte en flèche. Amazon, le plus grand acteur dans ce domaine, s’attend donc à une augmentation massive de la demande et prévoit d’embaucher jusqu’à 100 000 personnes de plus.

Ce nombre ne concerne que sa main-d’œuvre américaine. La plupart des emplois seront dans les opérations d’entreposage et de livraison de l’entreprise, avec des postes à temps partiel et à temps plein disponibles.

Nous ouvrons 100000 nouveaux postes à temps plein et à temps partiel aux États-Unis dans nos centres de distribution et notre réseau de livraison pour répondre à la demande croissante des personnes qui dépendent des services d’Amazon pendant cette période stressante, en particulier celles les plus vulnérables à la publicité.

La société a ajouté qu’elle espère que cette vague d’embauche aidera à atténuer l’impact des licenciements dans d’autres secteurs en raison de la propagation du virus:

Nous savons également que de nombreuses personnes ont été économiquement touchées, car des emplois dans des domaines comme l’hôtellerie, la restauration et les voyages sont perdus ou abandonnés dans le cadre de cette crise. Nous voulons que ces personnes sachent que nous les accueillons dans nos équipes jusqu’à ce que les choses redeviennent normales et que leur ancien employeur soit en mesure de les ramener.

En plus d’offrir à ces personnes de nouveaux emplois, l’entreprise promet également d’augmenter le salaire horaire de ses employés de 2 $ aux États-Unis, où elle paie actuellement un salaire minimum de 15 $ par heure. De même, les travailleurs britanniques gagneront 2 £ de plus par heure, tandis que E.U. les travailleurs recevront une augmentation d’environ 2 € de l’heure. Le taux de rémunération mis à jour sera en vigueur jusqu’en avril au moins.

Si vous souhaitez postuler à l’un de ces postes, vous pouvez consulter le tableau des offres d’emploi d’Amazon ici.

