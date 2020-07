Amazon et B&H Photo Discount 2020 MacBook Air Models par 100 $, à partir de 899 $ pour 256 Go

Amazon et B&H Photo offrent un rabais sur le MacBook Air 2020 d’Apple, offrant 100 $ de réduction sur les modèles 256 Go et 512 Go. Toutes les couleurs sont en promotion chez les deux détaillants, bien que certains modèles aient des estimations d’expédition plus longues.

Les prix commencent à 899,00 $ pour le MacBook Air de 256 Go, contre 999,00 $. Sur Amazon, vous trouverez ce prix dans toutes les couleurs, les estimations d’expédition pour le modèle Silver plaçant l’arrivée dès le dimanche 5 juillet. B&H Photo a une offre limitée, et a également toutes les couleurs en vente à ce prix.

100 $ d’économie

MacBook Air 2020 pour 899,00 $

Ensuite, le MacBook Air de 512 Go est en vente pour 1199,00 $, contre 1299,00 $. Amazon a à nouveau les trois couleurs à ce prix, avec de l’argent et du gris spatial disponibles immédiatement. Sur B&H Photo, vous pourrez acheter chaque option de couleur en vente, le détaillant notant à nouveau qu’il a une offre limitée à ce prix.

