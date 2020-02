Amazon fait sauter des matelas et des refroidisseurs d’eau à des prix défiant toute concurrence, aujourd’hui seulement – .

Amazon organise de nombreuses ventes exceptionnelles pour le week-end de la journée des présidents, mais il y en a deux en particulier que vous devriez absolument vérifier. Tout d’abord, nous avons une éruption d’une journée sur les matelas en mousse à mémoire d’AmazonBasics et de la marque Amazon Rivet. Vous trouverez des remises importantes sur les matelas les mieux notés dans toutes les tailles, y compris les matelas Queen à partir de seulement 233 $. Des sommiers à ressorts en métal et des cadres de lit à plateforme en métal pliables sont également couverts dans cette grande vente.

Maintenant que votre chambre est couverte, parlons de votre cuisine. N’êtes-vous pas fatigué de trimballer chaque semaine des caisses de bouteilles d’eau du supermarché? Et pensez à tout ce plastique que vous traversez. Abandonnez les bouteilles à portion individuelle et procurez-vous un nouveau refroidisseur d’eau pendant qu’ils sont en vente à des remises importantes aujourd’hui sur Amazon. Les prix commencent à seulement 119,99 $ et il y a deux types différents à considérer. Vous pouvez obtenir le type qui utilise des bouteilles de 5 gallons, ou vous pouvez obtenir un refroidisseur d’eau sans bouteille qui se connecte directement à votre ligne d’eau et utilise des filtres.

Économisez jusqu’à 30% sur les matelas

Économisez jusqu’à 30% sur les refroidisseurs d’eau

Plus des meilleures offres de samedi

Apple AirPods

Barres protéinées Quest Hero

Téléviseurs Fire TV Edition

Aspirateur robot et vadrouille Ecovacs DEEBOT OZMO 920

Couvercle de friteuse à air instantané

IPad Apple (10,2 pouces)

Google Pixel 3a

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

.