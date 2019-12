Amazon Fire Tablet: Quelle taille de stockage dois-je acheter?

Meilleure réponse: Cela dépend de la tablette que vous cherchez à obtenir, mais personne ne s'est jamais plaint d'avoir trop de stockage sur une tablette. Étant donné le prix abordable des tablettes Amazon Fire, votre meilleur pari est de toujours opter pour la plus grande option de stockage disponible.

Plus gros est presque toujours meilleur

La première chose que vous devez savoir sur l'achat d'une tablette Amazon Fire est que l'espace de stockage répertorié n'est pas réellement représentatif de l'espace de stockage utilisable avec lequel vous vous retrouvez. Amazon construit ses tablettes sur le système d'exploitation Android, ce qui nécessite un espace de stockage décent pour les fonctions du système de base et les propres applications et services d'Amazon. Cela vaut la peine d'être gardé à l'esprit, surtout si l'on considère une tablette offrant des options de 16 Go et 32 ​​Go. Cette tablette de 16 Go vous donnera en réalité environ 12 Go de stockage utilisable. Selon vos plans pour télécharger des jeux, des films et d'autres médias sur votre tablette, vous voudrez probablement autant de stockage que possible.

La tablette Fire 7 est disponible en variantes de 16 Go et 32 ​​Go, donc dépenser 20 $ supplémentaires pour doubler la taille de stockage est une évidence. Il en va de même pour la Fire HD 8, qui est notre choix pour la meilleure tablette Amazon Fire que vous devriez acheter et nous vous recommandons encore une fois de dépenser un peu plus pour doubler votre stockage interne.

Les choses deviennent un peu plus délicates (et plus coûteuses) lorsque l'on considère la nouvelle tablette Fire HD 10. Il est disponible avec 32 Go et 64 Go avec un prix bien au nord de 100 $. 32 Go est en fait assez raisonnable ici, et selon la façon dont vous prévoyez d'utiliser votre tablette et la prévalence des services de streaming multimédia de nos jours, vous n'aurez peut-être pas besoin d'opter pour la variante 64 Go.

N'oubliez pas que vous pouvez étendre votre stockage avec une microSD

Bien sûr, si vous décidez d'économiser un peu d'argent et d'utiliser le moins de stockage pour votre Fire Tablet, vous n'êtes pas techniquement coincé avec cette quantité de stockage.

Amazon a toujours inclus un slot microSD sur ses tablettes Fire, ce qui est toujours une fonctionnalité pratique qui vous permet d'ajouter au stockage de votre appareil selon vos besoins. Les cartes MicroSD sont idéales pour charger vos appareils préférés avec des supports que vous avez précédemment téléchargés ou extraits de votre collection de DVD sans utiliser tout ce précieux stockage interne.

Il est également utile de bénéficier d'offres exceptionnelles sur les cartes microSD de toutes tailles. Amazon vous permet d'ajouter jusqu'à 512 Go de stockage via microSD, mais en ce moment, votre meilleure valeur est probablement trouvée avec une carte de 128 Go qui peut être trouvée pour aussi peu que 20 $ de nos jours.

