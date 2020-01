Amazon Great Indian Sale 2020 est en direct – Saisissez votre offre!

Pour les membres principaux d’Amazon, la grande vente indienne d’Amazon 2020 est en direct et se poursuivra jusqu’au 22 janvier.

La première grande vente d’Amazon en 2020 apporte des centaines d’offres et offres groupées sur les téléphones mobiles, ordinateurs portables, tablettes, appareils Amazon, téléviseurs et autres produits populaires. La vente des compteurs non principaux commencera 12 heures plus tard, où vous pourrez bénéficier jusqu’à 40% de réduction sur les smartphones et jusqu’à 60% de réduction sur les ordinateurs portables. Si vous cherchiez à acheter quelque chose pour vous, vous avez la possibilité de profiter de grandes offres lors de cette vente.

Le triés sur le volet traite comme suit:

Le Redmi Note 8 Pro de Xiaomi est disponible à un prix réduit lors de la grande vente indienne d’Amazon 2020. La variante de stockage de 6 Go de RAM et 64 Go du Redmi Note 8 Pro se vend maintenant à Rs. 13 999 (MRP Rs. 16 999). Si vous souhaitez échanger votre ancien smartphone, vous pouvez obtenir un R supplémentaire. 1000 de réduction et Amazon propose également une option EMI gratuite pendant 6 mois avec le Redmi Note 8 Pro.

OnePlus est disponible avec une offre pour la première fois. Pendant la grande vente indienne sur Amazon Inde, les téléviseurs sont disponibles avec une remise. OnePlus a annoncé que les offres seront applicables à la fois sur les canaux de vente en ligne et hors ligne. Pendant la vente, le OnePlus TV Q1 Pro deviendra abordable à Rs 15,000. Le OnePlus TV Q1 sera abordable de Rs 10 000 pendant la période de vente.

Redmi Note 8 Pro (Review) se vendra à un rabais de Rs 1,000. La variante de base sera désormais vendue au prix de départ de Rs 13 999. Xiaomi a également lancé Redmi 7A (Review) au prix de départ de Rs 5,999. Lors de la vente, le smartphone se vendra à un prix de départ de Rs 4,999 lors de la vente. Le smartphone sera disponible en trois variantes de couleur – bleu mat, or mat et noir mat.

Le Vivo U20 a été lancé récemment en Inde au prix de départ de 10 990 roupies et la variante de 6 Go de RAM était au prix de 11 990 roupies. Lors de cette vente, il se vendra au prix de départ de Rs 9 990. Il bénéficiera d’une remise de Rs 1,000.