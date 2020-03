Amazon lance un nouveau hub “ Prime Video Cinema ” pour que vous puissiez louer ou acheter des films en salle à la maison

Étant donné que les cinémas sont fermés partout à cause du coronavirus, les gens recherchent de nouvelles façons de consommer les nouvelles versions. Nous avons déjà vu Frozen 2 sortir tôt sur Disney +, et plusieurs autres films ont déjà été lancés sur iTunes, et maintenant Amazon se lance dans l’action. La société a lancé un nouveau hub Prime Video Cinema qui vous permet de louer ou d’acheter des films en salle dans le confort de votre foyer.

Pour commencer, Onward, The Invisible Man, Emma et The Hunt sont disponibles dans le hub. Vous ne pouvez acheter Onward que pour le moment, et les trois autres sont des locations numériques. La location et l’achat sont au prix de 19,99 $, ce qui est plus que ce que nous avons l’habitude de payer pour les locations, mais toujours moins cher qu’une soirée au cinéma.

Une grande chose à propos du service Prime Video d’Amazon est que vous pouvez regarder le contenu à partir d’une grande variété d’appareils, comme votre téléphone, tablette, ordinateur et la plupart des matériels de streaming comme Roku, Fire TV Sticks, Apple TV, et plus encore. En plus des nouvelles versions, Prime Video propose une tonne d’autres films disponibles et un tas de choix à prix réduits qui changent chaque semaine. Assurez-vous de vérifier ce qui est disponible maintenant.