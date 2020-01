Amazon Music gagne sur Apple Music avec plus de 55 millions d’abonnés dans le monde

Amazon Music compte désormais plus de 55 millions de clients dans le monde, selon un communiqué de presse de la société. L’annonce représente la première fois qu’Amazon partage des mesures de croissance pour son service de streaming, qui rattrape le dernier nombre d’abonnés d’Apple Music de plus de 60 millions en juin dernier.

Le chiffre est en fait un décompte de clients sur plusieurs niveaux qu’Amazon propose. Amazon Music Unlimited est le plan de 9,99 $ par mois qui sert de rival direct à Spotify et ‌Apple Music‌. Selon Amazon, le nombre d’abonnements à ce niveau a augmenté de plus de 50% l’an dernier seulement.

Les autres niveaux incluent: Amazon Music Unlimited (forfait unique de 3,99 $) pour les clients qui souhaitent simplement écouter sur un haut-parleur Echo; Amazon Music pour les abonnés Prime, qui comprend un accès sans publicité à plus de 2 millions de chansons; Amazon Music sponsorisé par la publicité, un plan gratuit donnant accès aux meilleures listes de lecture et à des milliers de stations de musique; et Amazon HD, un niveau haute définition coûtant 14,99 $ par mois.



Amazon affirme que son service de streaming a augmenté de près de 50% en glissement annuel aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Japon, et a plus que doublé sur ses nouveaux marchés comme la France, l’Italie, l’Espagne et le Mexique

Malgré la croissance respectable dans sa gamme de niveaux, Amazon Music a encore du chemin à parcourir avant de rattraper Spotify, qui a annoncé en septembre qu’il comptait 113 millions de clients payants.

