Amazon Music Unlimited est gratuit pendant trois mois avec cette offre d’une journée

Vous avez probablement déjà une sorte d’appareil Amazon Echo dans votre maison, que ce soit l’Echo Dot, l’Echo Input ou même l’Echo pleine grandeur, et tout en discutant avec Alexa est amusant et tout, si vous n’avez pas d’Amazon Music Abonnement illimité, vous manquez sérieusement l’une des meilleures fonctionnalités que les appareils peuvent offrir: la musique en streaming. Amazon propose généralement un mois gratuit pour ceux qui souhaitent essayer Music Unlimited, mais aujourd’hui, seuls les nouveaux membres peuvent bénéficier de trois mois de service absolument gratuits.

Ruisseaux doux

Amazon Music Unlimited

Amazon Music Unlimited est un service de streaming accessible sur des tonnes d’appareils et propose des millions de chansons que vous pouvez lire à la demande ou télécharger sur votre appareil. Il est également entièrement sans publicité. L’accord est réservé aux nouveaux utilisateurs du service.

Gratuit

Des dizaines de millions de chansons, des fonctionnalités et programmes vocaux exclusifs Alexa, des sauts illimités et une programmation sans publicité ne sont que quelques-unes des fonctionnalités d’Amazon Music Unlimited. Vous pouvez même télécharger des chansons pour une écoute hors ligne. Mieux encore, l’application Amazon Music est disponible en téléchargement sur votre ordinateur, smartphone, tablette et même certains téléviseurs intelligents afin que vous puissiez écouter où et quand.

Le service est abordable à 7,99 $ par mois pour les membres Amazon Prime ou 9,99 $ pour les non-membres, et à moins que le prix d’un CD par mois, vous pouvez écouter toutes les dernières versions le jour de leur sortie, ainsi que tous vos anciens favoris. Il n’est pas surprenant que le service de musique d’Amazon gagne sur Spotify et Apple Music.

Bien sûr, après ces trois mois, vous devrez commencer à payer le coût mensuel complet, mais vous pouvez également choisir d’annuler à tout moment à l’avance pour vous assurer de ne jamais être facturé si vous décidez que le service ne vous convient pas. Amazon facilite également l’annulation dans les paramètres de votre compte. Malheureusement, cette offre n’est pas disponible pour les abonnés précédents ou actuels.

Amazon a également un plan d’appareil unique qui pourrait ouvrir l’accès au service sur un seul appareil Echo ou Fire TV pour 3,99 $ par mois. L’offre d’essai d’aujourd’hui concerne le compte individuel, vous devrez donc changer de forfait après son expiration si vous êtes intéressé par l’option Appareil unique.

