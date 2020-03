Amazon ne manque plus d’offres – profitez de ces 10 remises importantes pendant que vous le pouvez – .

Amazon a récemment annoncé qu’en raison de la nouvelle épidémie de coronavirus, elle cesserait de réapprovisionner et d’expédier des produits non essentiels jusqu’au début avril afin de faire le plus de place possible dans ses entrepôts pour les fournitures médicales et autres produits essentiels.

Le détaillant continuera de vendre les stocks restants, mais il semble que le stock d’articles populaires commence déjà à diminuer.

Les nouvelles offres commencent à devenir particulièrement peu impressionnantes, mais il existe encore des remises importantes sur les articles les plus vendus dont les acheteurs peuvent profiter avant de les vendre.

À la lumière de la pandémie de coronavirus COVID-19, Amazon a annoncé un changement massif de ses plans typiques plus tôt cette semaine. Le géant de la vente en ligne a déclaré qu’il allait bientôt cesser de réapprovisionner et d’expédier des produits non essentiels afin de libérer autant de capacité que possible pour les produits essentiels tels que les fournitures médicales, les nettoyants et les désinfectants. On ne sait pas exactement quand les envois non essentiels cesseront, mais une fois qu’ils le feront, ils ne recommenceront pas avant le 5 avril. Il ne reste que deux semaines, mais cela prendra deux longues semaines s’il y a des choses dont vous avez besoin et auxquelles vous ne pouvez pas mettre la main sans quitter la maison. Il est conseillé à tout le monde de rester à l’intérieur et de s’auto-mettre en quarantaine autant que possible afin que nous puissions au moins ralentir le taux de nouvelles infections à COVID-19.

Bien que nous ne sachions pas exactement quand les livraisons cesseront, il semble tout à fait évident que cela va se produire bientôt. Qu’est-ce qui nous fait dire ça? Eh bien, Amazon propose chaque jour un tas de nouvelles offres «Gold Box» qui offrent des remises particulièrement importantes sur les produits populaires. Ce sont généralement les meilleures et les plus intéressantes offres sur le site d’Amazon chaque jour … mais vendredi, il n’y a qu’une seule offre Gold Box et c’est sur le shampooing. Ouais, ce n’est pas terriblement excitant, et c’est probablement un signe que le détaillant se prépare à faire ce changement.

Avec tout cela à l’esprit, nous voulions donner à nos lecteurs ce qui pourrait être votre dernière chance d’économiser gros sur certains des produits les plus populaires d’Amazon jusqu’à ce que la société recommence les expéditions non essentielles début avril. Tout d’abord, nous commencerons par cinq offres fantastiques qui ne sont disponibles que pour les membres Prime – et si vous n’êtes pas membre Prime, vous pouvez marquer ces offres en vous inscrivant à un essai gratuit de 30 jours d’Amazon Prime. Vous voudrez probablement le faire de toute façon afin de pouvoir faire le plein de tous les éléments essentiels qu’Amazon enverra dans les prochaines semaines.

À partir de la transaction la plus populaire que nous avons couverte cette semaine, la clé Fire TV Stick de 40 $ est en vente pour seulement 22,99 $ pour les abonnés Prime. C’est à moins de 3 $ de son prix le plus bas, et c’est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu en dehors du Black Friday et du Premier Jour.

Si vous voulez accélérer les choses, achetez plutôt le Fire TV Cube à 120 $ à son prix le plus bas, à seulement 89,99 $. Cet appareil génial est essentiellement un Fire TV Stick 4K combiné à un Echo Dot, de sorte que vous pouvez diffuser tous vos films et émissions préférés – et vous obtenez Alexa mains libres.

Les trois dernières offres exclusives Prime dont nous vous parlerons concernent certains des produits les plus populaires de Ring appartenant à Amazon. La Ring Video Doorbell Pro à 250 $ est à 189 $ pour les abonnés Prime, la Ring Spotlight Cam à 200 $ est à 159 $ et le kit Ring Alarm 5-Piece est en vente pour 149 $ au lieu de 200 $.

Il y a quelques autres offres exclusives uniquement disponibles aujourd’hui et vous pouvez Découvrez-les tous dans notre couverture précédente. Avant de faire cela, cependant, nous devons couvrir cinq offres supplémentaires qui sont disponibles pour tout le monde et nous allons commencer par une vente instantanée de Pot tueur qui réduit les prix sur trois appareils les plus vendus.

L’Instant Pot Duo 60 coûte 100 $ et c’est le modèle le plus vendu de la société de tous les temps – en ce moment, il est en vente pour seulement 79 $. Ensuite, si vous avez déjà ce modèle ou n’importe quel pot instantané de 6 pintes, vous pouvez ajouter le couvercle de la friteuse à air instantané de 140 $ pour seulement 79,95 $, un plus bas historique. Enfin, il y a une bonne affaire sur un produit Instant Pot que vous ne connaissiez probablement même pas; La friteuse à air instantané 7 en 1 Vortex Plus à 240 $, le grille-pain et le four à rôtissoire ne coûtent plus que 107,50 $ aujourd’hui.

Ensuite, nous avons un accord tueur pour tous ceux qui veulent être sûrs de garder leur maison propre pendant qu’ils sont enfermés à l’intérieur pour les prochaines semaines. L’aspirateur-balai sans fil Bissell ICONpet tuant Dyson qui se vend normalement 350 $ est en vente dès maintenant pour seulement 199 $.

L’accord Fire TV Stick antérieur dont nous vous avons parlé plus tôt n’est disponible que pour les abonnés Prime, mais il existe un autre accord dont tout le monde peut profiter. Les unités Fire TV Stick 4K reconditionnées certifiées sont en stock en ce moment, ce qui est certainement rare, et elles vous feront économiser quelques dollars par rapport au nouveau modèle.

Vous allez passer beaucoup de temps coincé à l’intérieur de votre famille au cours des prochaines semaines, et il y aura certainement des moments où vous voudrez les bloquer. Les écouteurs Bluetooth à réduction de bruit active TaoTronics TT-BH047 sont un moyen fantastique de le faire, et ils sont en vente dès maintenant pour seulement 24,99 $ au lieu de 50 $ si vous utilisez le code de coupon L5G769UL à la caisse.

Dernier point mais non des moindres… d’accord, d’accord, la journée d’Amazon sur le shampooing dont nous avons plaisanté plus tôt est en fait une très bonne valeur. Profitez-en bien avant que cet accord ne disparaisse à la fin de la journée de vendredi.

