Amazon Prime Video n’obtient pas le crédit qu’elle mérite

Netflix ceci, Netflix cela. Netflix et chill. On dirait que chaque fois que quelqu’un parle de services de streaming vidéo, Netflix est le sujet principal. C’est comme si rien d’autre n’existait.

J’utilise Amazon Prime Video depuis un certain temps maintenant et je peux vous dire que c’est largement sous-estimé. C’est aussi bon que Netflix, sinon mieux à certains égards. Cependant, les gens n’en parlent pas encore beaucoup, et certains le considèrent même comme un service de streaming de bas niveau. Je veux essayer de changer ça.

Le contenu est de premier ordre

Alors, qu’est-ce qui rend Prime Video si spécial? Commençons par son contenu original, qui est le pain et le beurre de tout service de streaming. Bien que certains d’entre eux n’aient rien à redire, il existe de nombreux titres acclamés par la critique et primés à regarder dans divers genres.

Par exemple, si vous aimez la comédie, The Marvellous Mrs Maisel est un incontournable. C’est une émission tout à fait unique qui raconte l’histoire d’une femme au foyer dans les années 1960 qui décide de poursuivre une carrière de comédien debout. Tout, depuis le scénario, le jeu d’acteur et la production, est de premier ordre.

Si vous aimez le théâtre et la science-fiction, vous devriez jeter un coup d’œil à L’homme au château élevé. Il montre un univers parallèle dans lequel les puissances alliées ont perdu la seconde guerre mondiale et l’Allemagne et le Japon gouvernent les États-Unis. Je n’aime généralement pas les émissions historiques ou de science-fiction, mais j’adore celle-ci, qui montre à quel point elle est vraiment bonne.

Amazon Prime Video prend-il en charge la résolution 4K?

Les téléviseurs grand écran 4K ont lentement baissé et sont désormais abordables pour la plupart des acheteurs. En conséquence, l’appétit pour les films et les émissions de télévision 4K est plus fort que jamais, y compris pour les services de streaming…

En plus des titres primés, il existe des émissions moins connues disponibles en streaming qui méritent votre attention. Il s’agit notamment de The Widow, qui suit Georgia Wells (joué par Kate Beckinsale) qui croit que son mari a été tué dans un accident d’avion il y a des années, mais découvre ensuite qu’il est toujours en vie au Congo. Ensuite, il y a Absentia, une émission qui tourne autour de l’agent du FBI Emily Byrne (Stana Katic) qui disparaît au travail et est proclamée morte mais qui est retrouvée vivante six ans plus tard dans une cabane dans les bois sans aucun souvenir de ce qui lui est arrivé.

Vous trouverez un tas d’autres films et émissions de télévision non originaux populaires sur Prime Video. À mon avis, certains des meilleurs sont l’hilarant Curb Your Enthusiasm, le bourré d’action The Night Manager et le passionnant Mr. Robot. Il existe également d’excellents spectacles en langue étrangère, l’un des meilleurs étant la série de gangsters allemands appelée 4 Blocks. Si vous aimez les émissions comme The Sopranos, vous allez adorer celui-ci.

Je ne peux pas mettre en évidence tout l’excellent contenu Prime Video dans ce post, car cela le rendrait trop long. Sachez simplement que si vous aimez la comédie, l’action, le théâtre, les émissions, les films ou les documentaires, vous trouverez toujours quelque chose de génial à regarder sur Prime Video. Bien que tout le contenu ne vous impressionne pas, beaucoup d’émissions et de films sont de qualité A. Vous pouvez en découvrir une partie dans les articles liés ci-dessous:

C’est moins cher que Netflix

En plus d’offrir un excellent contenu, Prime Video est également abordable. Aux États-Unis, le service autonome coûte 8,99 $ par mois, permet trois flux simultanés et prend en charge la résolution 4K. Le plan standard de Netflix, en revanche, coûte 12,99 $ et vous permet de regarder du contenu en qualité HD sur deux écrans en même temps. Les plans premium font passer le nombre d’écrans à quatre, la résolution de streaming à 4K et le prix à 15,99 $, ce qui le rend beaucoup plus cher que Prime Video. Les différences de prix sont encore plus importantes en Europe, d’autant plus que vous pouvez obtenir Amazon Prime à 50% de réduction pendant les six premiers mois.

Prime Video fait partie de l’abonnement Prime d’Amazon.

Si vous êtes prêt à payer quelques dollars de plus, vous pouvez opter pour l’abonnement Prime d’Amazon qui comprend Prime Video ainsi que la livraison gratuite, l’accès au service de streaming musical d’Amazon, un stockage de photos illimité et bien plus encore. L’abonnement coûte 119 $ par an si vous payez d’avance, ce qui revient à 9,92 $ par mois. Si vous optez pour un paiement mensuel, le prix grimpe à 12,99 $, ce qui est tout de même très important.

Alors, Amazon Prime Video est-il meilleur que Netflix?

Je n’essaie pas de dénigrer Netflix. Je l’ai beaucoup utilisé et j’ai aimé regarder les nombreux films et émissions qu’il propose. Je ne dis pas non plus que Prime Video est globalement meilleur que Netflix. Ce que je dis, c’est que Prime Video n’a tout simplement pas le crédit qu’elle mérite, principalement parce qu’elle est éclipsée par Netflix. Beaucoup de gens croient encore que Prime Video offre un contenu de qualité inférieure à Netflix – en partie parce que vous pouvez l’obtenir gratuitement avec un abonnement Prime – mais ce n’est pas le cas. Prime Video est un concurrent digne de Netflix, offrant des tonnes de contenu formidable ainsi qu’un abonnement moins cher.

Si vous ne l’avez pas encore essayé, mon conseil est d’essayer. Profitez des offres d’essai gratuites d’Amazon et découvrez quelques-unes des émissions mentionnées dans cet article. Vous pouvez toujours revenir à Netflix ou à tout autre service de streaming que vous utilisez si vous n’aimez pas ce que vous voyez.

Que pensez-vous d’Amazon Prime Video? Faites le nous savoir dans les commentaires!

Plus d’articles sur Amazon Prime Video